Darphane'den TTB montaj bedeline güncelleme! UTTS'ye geçenlere destek

Darphane tarafından yapılan açıklamaya göre, UTTS’nin tüm mükellefleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini 25 Mart 2025 ila 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemde tamamlayacak mükelleflere TTB bedelinin, KDV ve montaj dahil 2.172 TL olarak uygulanacağı açıklandı.

25 Mart’a kadar montaj yaptıranlara destek

1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın alan ve montaj işlemini tamamlamış olan mükellefler, 2025 yılı içinde 619,45 TL karşılığı çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecekler. Bu mükelleflerin utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuruları 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Henüz fatura kesilmemiş mükelleflere ücret iadesi

1 Ocak 2025 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alıp ödemesini yapmış ancak montaj işlemini tamamlamamış ve henüz fatura kesilmemiş mükelleflere, TTB montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından banka havalesi yoluyla 619,45 TL iade yapılacak.

UTTS’ye geçiş süreciyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci için utts.gov.tr adresinin ve Darphane tarafından yapılan duyuru ve açıklamaların takip edilmesi tavsiye ediliyor.