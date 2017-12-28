Davalar bir yıl yerine bir günde çözülecek

28 Aralık 2017

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyelerinin mahkemelerde sonuçlanması için bir buçuk yıla kadar beklediği iş anlaşmazlıklarını hızlı, ekonomik ve tarafsız bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla İSO Arabulucuk Merkezini hayata geçiriyor.

Oda üyesi sanayicilerin gerek kendi aralarında gerekse üçüncü kişi ve kurumlarla yaşayacakları anlaşmazlıkları çözmek amacıyla oluşturulan İSO Arabuluculuk Merkezi, oda bünyesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İSO Arabuluculuk Merkezi ile mahkemelerde sonuçlanması bir buçuk yıla kadar uzayan iş davalarının sadece bir günde çözüme kavuşturulması, böylece sanayicilerin zaman ve maliyet tasarrufu elde etmesi hedefleniyor. Başvuran tarafların eşit haklara sahip olacağı, bağımsız ve tarafsız arabulucu hukukçuların görev yapacağı İSO Arabuluculuk Merkezi ile ticari, işçi-işveren, aile, tüketici, marka patent ve kira uyuşmazlıkları çözüme kavuşturulacak. Sanayiciler, sorunların çözümü için mahkeme harcı, tebligat, bilirkişi, keşif gibi ücretler yerine sadece arabuluculuk ücreti ödeyecek.

Tarafsız ve bağımsız arabulucu hukukçular görev yapacak

İSO, 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Mahkemeleri Kanunu ile 1 Ocak 2018’ten itibaren iş davalarında arabuluculuk mekanizmasının zorunlu hale getirilmesiyle Türk sanayicilerine en iyi hizmeti verme çabalarının bir sonucu olarak reform niteliği taşıyan Arabuluculuk Merkezini hayata geçirdi. Merkezde gerek İSO üyelerinin kendi aralarında gerekse üçüncü taraflarla olan anlaşmazlıklarının çözümüne en hızlı ve tarafsız bir şekilde katkıda bulunulması hedefleniyor.

İş mahkemelerine yönelik önemli bir alternatif olan İSO Arabuluculuk Merkezi ile taraflar arasındaki uyuşmazlıklar, tarafsız ve bağımsız bir arabulucu hukukçu aracılığıyla ortak çözüme kavuşturulacak. Alanında uzman ve deneyimli arabulucu hukukçular, süreci etkinleştirerek tarafların kendi ortak çözümlerini oluşturmaya aracılık edecek.

Uygulama kapsamında anlaşmazlığı yaşayan taraflardan en az birinin İSO üyesi olması gerekiyor. Üyeler, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren zamanaşımı süreleri içinde arabuluculuğa başvuruda bulunabilecek. İSO Arabuluculuk Merkezine, uyuşmazlığı mahkeme veya tahkime taşımadan önce başvurulabileceği gibi, dava sürecinde de arabulucuya gitmek mümkün olacak.

Taraflar sadece arabuluculuk ücreti ödeyecek

İSO Arabuluculuk Merkezinde mahkemelerden farklı olarak mahkeme harcı, tebligat parası, bilirkişi ücreti, keşif bedeli gibi ücretler talep edilmeyecek. Taraflar, sadece Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen arabuluculuk ücretini ödemekle yükümlü olacak. Yine taraflar arabulucuyu seçme hakkına sahip olacak. Seçim yapılmaması halinde merkez tarafından arabulucu atanacak. İSO Arabuluculuk Merkezinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde mahkeme yolu açık olacak. Ancak arabuluculuk görüşmeleri sonunda taraflar anlaştıklarını beyan ederse, anlaşılmış konuların yargıya taşınması mümkün olmayacak.