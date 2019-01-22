Davos için 1500 jet uçacak

22 Ocak 2019

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık olarak yayımladığı küresel risk analizine göre, iklim değişikliği ve sıra dışı hava olayları dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu tehlikeler listesinin başında geliyor.

Dünyanın süper güçleri arasında ilişkilerin kötüleşmesi ve milliyetçiliğin de giderek artması, iklim değişikliğine karşı mücadele için küresel bir anlaşmaya varmanın zor olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Davos Zirvesi'nde "iklim değişiklikleri" ana konulardan olmasına rağmen CEO ve siyasi liderlerin, özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih etmesi eleştiri konusu oldu.

Zürih Uluslararası Kloten Havaalanı işletmecisi Flughafen Zurich AG, zirve boyunca günde ekstradan 130 uçak hareketinin beklendiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük jet şirketlerinden Air Charter Service'den yapılan açıklamada ise 2018'de, 2017'ye göre yüzde 11 artışla bin 300 jetin Davos Zirvesi için havalandığı anımsatıldı. Şirket, aynı trendin devam etmesi durumunda bu yıl dünya genelinden zirve için bin 500 özel jetin İsviçre'ye uçmasının beklendiğini duyurdu.

Avrupa Birliği'ne göre, havacılık sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen sera gazı kaynağı ve en büyük kirleticilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye'den iki bakan katılacak

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan öne çıkan katılımcılar arasında.

Davos toplantılarına Türkiye'den ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak. Ayrıca; Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Sabancı Holding CEO'su ve Mehmet Göçmen, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç zirvede yer alacak.

Davos Zirvesi başladı

Kaynak: AA