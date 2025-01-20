Davos'a giden Sabancı CEO'su Cenk Alper'den yabancı yatırıma ilişkin çarpıcı değerlendirme

İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Sabancı Holding'in CEO'su Cenk Alper, CNBC-e ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Alper, tüm bu ilgiye rağmen yatırımların düşük kaldığına dikkat çekti.

'İkinci yarıda yabancı para girişi olabilir'

Ekonomi yönetiminin politikalarının yabancı yatırım için önemli olduğunu belirten CEO, "Yabancı, enflasyon programındaki tutarlılık devam edecek mi diye bakıyor. Hedeflenen rakamlara ulaşabilecek miyiz diye bakıyor. Bunlar olursa ikinci yarıda dışarıdan yabancı para geleceğine inancımız var" dedi.

'Konumumuz Avrupa'ya göre elverişli'

Davos'un gündemini bu yıl ABD başkanı Donald Trump'ın belirlediğini söyleyen Alper, küresel teknoloji rekabetine de işaret ederek "Türkiye olarak konumumuz Avrupa'ya göre elverişli. ABD bizim için uzak bir pazardı. ABD'de yoğun yatırım yapıyoruz. Sonrasında kaçırmamamız gereken bir Asya var" ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding'in yatırımlarına da değinen Cenk Alper, 400 milyon dolarlık nakitleri olduğunu belirterek, "Bilançomuz bizi yatırım yapmaya teşvik ediyor. Enerji alanında, malzeme alanında büyümeye devam edeceğiz. Dijital altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. Gelişmiş ülkelere yatırım yapmayı tercih ettiklerini belirten CEO, sözlerini şöyle sürdürdü:

Enerjisa Üretim ve Temsa'nın halka arzı

Alper'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sabancı'nın net aktif değeri 10 milyar dolar. 10 milyarın 3-3,5 milyar doları banka, ikinci büyük kısmı enerji diğeri de yeni teknolojilere odaklanmış bir portföy. İki yıl içinde net aktif değerimiz 20 milyar dolara çıkacak. Enerjisa Üretim'i halka arza hazır hale getirdik. Bir şirketin halka arz edilebilmesi için birden fazla parametre bir araya gelmeli. Türkiye hazır mı diye bakmamız lazım. Temsa'nın istediğimiz büyüklüğe daha ulaşmadığını düşünüyoruz.

Türkiye'nin jeopolitik konumunu, potansiyelini Davos'ta herkes biliyor. Soru işareti enflasyon düşürme programına tutarlılıkla devam edecek miyiz. Enflasyon hala kabul edilebilir seviyede değil yatırım için. Bu programın tutarlılığı çok önemli.

Türkler için fırsat: Ukrayna ve Suriye'de

Hem Ukrayna hem Suriye'nin yeniden inşası Türk müteahhitler için bir fırsat. Onların değer zincirinde olan çimentomuz gibi yapı malzemeler gibi tüm alanlarda fırsat var. Bir de enerji altyapısı. En önemli ihtiyaçlardan biri enerji. Türkiye'nin enerji ihracatı açısından da fırsatlar olacaktır.

2025'in ilk 6 ayı zor olacak

Bu yılın ilk 6 ayı zor olacak. Enflasyonla mücadelenin zorluğunu hep birlikte hissedeceğiz. Verimlilik konuşmamız lazım. 2024'e göre sonuçlarımızın iyileştiği bir yıl olacak. 2024'ü anmadığımız bir yıl olacak."