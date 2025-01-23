Davos'a katılan Sabancı Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler Türkiye için fırsatı açıkladı

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katıldı.

Forumda ele alınan konulardan biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönemde verdiği mesajlara dikkat çeken Zaimler, "Açıklamaları yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırdı. Kritik maden konuları ve enerji birlikte ele alınıyor. Yapay zekanın daha fazla kullanılması bakır gibi kritik madenleri öne çıkaracak" dedi.

'Davos'un en önemlisi konusu enerji ve malzeme'

CNBC-e'ye konuşan ve kesintisiz elektrik için en kolay yolun nükleer enerji olduğunu belirten Zaimler, "Konvansiyonel nükleer projeleri ve SMR'ler dediğimiz küçük modüler reaktörler artacak. Buradaki oturumların en önemli konusu enerji ve malzeme birleşmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'Yenilenebilir enerjide en büyük zorluk izin süreçleri'

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin toplam kapasite içindeki payının yüzde 57 olduğunu hatırlatan Kıvanç Zaimler, "Her sene 8 bin MW gibi bir yatırım var. Ülkemizin elektrik talebi de artıyor" diyerek yenilenebilir enerjinin önündeki en büyük zorlukların izin süreçleri ve finansman olduğunu açıkladı.

1 milyar dolarlık finansman

Sabancı'nın 6 milyar dolarlık yatırım planına devam ettiğini belirten Zaimler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerjide bir uluslararası finansman getirdik 1 milyar dolar. Bunun devamı da gelecek. Bu yıl kapasitemizi 1000 MW daha artıracağız.

Rüzgarda büyümeye kararlıyız

Avrupa'nın en büyük rüzgar projesi devam ediyor. Rüzgarda, yenilenebilir enerjide büyümeye kararlıyız. Yatırımlarımızı bu doğrultuda planladık.

Sübvansiyonlar verimliliğe zarar veriyor

(Enerji faturası azalacak mı?) Ev faturanız zaten şu an ucuz sübvansiyonla beraber. Yenilenebilir enerji faturaları azaltmaz. Sübvansiyon oranı yüzde 60, bu çok yüksek. Sübvansiyonlar verimlilik önündeki zararlı unsurlardan biri. Daha az enerji ile daha fazla çıktı elde etmek konusu gündemde. Sübvansiyonların azalması büyüme kalkınma modeli için de çok önemli. Yenilenebilir enerjinin daha fazla devreye girmesi gerekiyor.

Avrupa'nın rekabette geri kalması Türkiye için fırsat

Avrupa'nın rekabette geri kalması içeride çok konuşuldu. Türkiye burada doğru pozisyonlanırsa Avrupa'nın kenarında Çin'e alternatif önemli bir tedarikçi olabilir. Türkiye'nin bir merkez olmasını düşünüyoruz. Enerji yollarının üzerinde bir yerdeyiz. Gerçek merkez olmak piyasa ekonomisini kurabilmekten geçiyor.

Dağıtımda yatırımlar bu yıl 25 milyar bulur

Dağıtımda Enerjisa yatırımları geçen yıl 15 milyardı bu yıl 25 milyara yakın yatırım yapılır. Şebekenin ihtiyacı. Kişi başı elektrik tüketimi artıyor. Bu kadar enerji dönüşümü konuşulurken dağıtım hattının bunlara uygun olması gerekiyor.