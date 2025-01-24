Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu zirvesi sona erdi

Bu sene "Akıllı Çağda İş Birliği" temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları sona erdi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen zirvede 220 oturum gerçekleştirildi. 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı da bir araya geldi. Toplantılara Türk iş dünyasından üst düzey yöneticiler de katıldı.

Yaklaşık 60 devlet başkanı ve başbakanın da katıldığı zirvede, küresel belirsizlikler, ABD'de yeni başkanlık dönemi, ABD-Çin ilişkileri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler, yapay zeka, temiz enerji dönüşümü ve korumacı ticaret politikaları dahil olmak üzere birçok konu ele alındı.

Trump, zirveye video konferans yöntemiyle bağlandı

Zirvenin açılış töreninin yapıldığı 20 Ocak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreniyle aynı güne denk gelirken, Trump'ın yemin töreni ve sonrasındaki açıklamaları zirveye damga vurdu.

Trump, 23 Ocak'ta Davos'a video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yaptı ve ardından üst düzey dört şirket yöneticisinin sorularını yanıtladı.

Zirve katılımcıları, Trump'ın konuşmasının yayınlanacağı kongre salonunun önünde erkenden uzun kuyruklar oluşturdu. Konuşmayı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve birçok üst düzey yetkili kongre salonunda dinledi.

"Birbirimizle çalışmamız gerekecek"

WEF Başkanı Borge Brende, kapanış konuşmasında, bu hafta boyunca siyasi, jeopolitik ve makroekonomik açıdan muazzam bir belirsizliğin yaşandığının görüldüğünü belirterek, "Şu anda, kritik siyasi önceliklerin karşılanması için zaman hızla daralıyor." dedi.

Ekonomik büyümeyi teşvik etmek, karbon emisyonlarını azaltmak ve çatışmaları sona erdirmenin yollarını bulmanın tek yolunun birlikte çalışmak olduğunu söyleyen Brende, şöyle konuştu:

"Ancak operasyonel yaklaşımlarımızın yeni ve daha belirsiz bir döneme uyum sağlaması gerekebilir. Karşı karşıya olduğumuz yeni bir siyasi gerçeklik var. Yenilikçi ve yaratıcı olmamız ve her konuda aynı fikirde olmasak bile birbirimizle çalışmamız gerekecek.

Davos'ta geçirdiğimiz hafta, bunun mümkün olduğunu gösterdi. Dünyanın dört bir yanından, kamu ve özel sektörden farklı görüşlere sahip liderler, nasıl iş birliği yapabileceğimizi göstermek üzere bir araya geldi. Ülkeler rekabet etse ve kıyasıya yarışsa bile, çıkarların örtüştüğü alanlar olacaktır ve bu alanlarda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için gerçekten anlaşmalar yapmamız ve bulmamız gerekir."