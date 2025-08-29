DDKKM’de erime sürüyor: Stok 12 milyar dolara indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat/katılma hesaplarının stok bakiyelerine ilişkin Temmuz verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) stok bakiyesi Temmuz’da 2 milyar dolar düşerek 12 milyar dolara indi. Haziran sonunda bu rakam 14 milyar dolar seviyesindeydi.

DDKKM stok bakiyesi son bir yılda 44,9 milyar dolar geriledi. 2023 yılı Temmuz ayında görülen 97,3 milyar dolarlık zirveye göre ise toplam kayıp 85,3 milyar dolara ulaştı.

Gerçek ve tüzel kişilerde gerileme

* Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi, 13,7 milyar dolardan 11,7 milyar dolara indi.

* Tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 0,3 milyar dolardan 0,2 milyar dolara geriledi.

Bu veriler, DDKKM hesaplarından çıkışın hızlandığını ve sistemdeki çözülmenin sürdüğünü gösteriyor.