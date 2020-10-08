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De Guindos: ECB mevcut araçlarla hareket etmek zorunda

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos , ECB'nin COVID-19 krizi esnasında ekonomiyi desteklemek için kullanabileceği "cephaneye" hala sahip olduğunu söyledi.

De Guindos: ECB mevcut araçlarla hareket etmek zorunda
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ECB'nin mevcut araçlarla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan De Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyona ilişkin beklentilerin düşük kaldığına dikkat çekti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İngiliz merkez bankasının devam eden krize yanıt verecek "ateş gücüne" sahip olduğunu iddia ettiği için, yakın zamanda çok benzer açıklamalar yaptı.

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