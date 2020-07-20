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De Guindos: Euro Bölgesi daralması ikinci çeyrekte beklentiyi aşabilir

ECB Başkan Yardımcısı Guindos Euro Bölgesi GSYH’sının ikinci çeyrekte beklenti altında kalabileceğine işaret etti.

De Guindos: Euro Bölgesi daralması ikinci çeyrekte beklentiyi aşabilir
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Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis De Guindos yaptığı açıklamada Euro Bölgesi’nin yılın ikinci çeyreğinde beklenti altında kalabileceğini söyledi.

De Guindos, Euro Bölgesi’nin negatif büyüme ile karşı karşıya olduğunu ancak yapılan müdahalelerle ECB tarafından daha önce tahmin edilen yüzde 13’lük daralma beklentisinin hafifçe aşağı çekildiğini ve görünümün daha olumlu olduğunu söyledi.

De Guindos ayrıca, Euro Bölgesi hükümetlerinin krize verilecek uygun tepki üzerinde anlaşacaklarını umduğunu ifade etti.

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