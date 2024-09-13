De minimis suistimali iddiaları! ABD'den Temu ve Shein'e yönelik ticaret düzenlemesi hamlesi

ABD, Temu ve Shein gibi Çin merkezli e-ticaret devlerinin "de minimis" muafiyetinden aşırı yararlandığını iddia ederek yeni ticaret düzenlemeleri yapmayı planlıyor.

De minimis muafiyeti nedir?

De minimis muafiyeti, 800 doların altındaki gönderilerin ABD gümrük vergilerinden muaf tutulmasına izin veriyor. Ancak son dönemde bu muafiyetin yoğun olarak kullanılmasından endişe duyan ABD yetkilileri, düzenlemelerle bu boşluğu kapatmayı hedefliyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre: Başkan Joe Biden’ın Ulusal Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı Navtej Dhillon, yıllık olarak ABD'ye giren de minimis gönderilerinin 10 yıl önce 140 milyon olduğunu, ancak bugün bu sayının 1 milyarı geçtiğini açıkladı. Bu artış, yasa dışı ve güvensiz ürünlerin ABD'ye girişini engellemede zorluklara neden oluyor.

Biden’ın Uluslararası Ekonomiden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Çin’den gelen tekstil ve hazır giyim ürünlerinin büyük bir kısmının bu düzenlemeden etkileneceğini ifade etti. Singh, ABD ticaret yasası kapsamında yaptırım uygulanan ürünlerin de minimis muafiyetinden çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, İthalat Güvenliği ve Adil Ticaret Yasası gibi tasarılarla bu konudaki endişelerini dile getirmişti. Yeni düzenlemelerin özellikle Çin menşeli tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ithalatında önemli bir etki yaratması bekleniyor.

ABD'nin ticaret düzenlemelerindeki bu hamlesi, global e-ticaret devleri üzerindeki baskıyı artırırken, Çin ile olan ticaret ilişkilerinde de yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.