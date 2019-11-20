“Deepfake ticari riskler de doğuruyor"
Zemana Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, “Deepfake sadece siyasi değil, ticari riskler de doğuruyor, hackerlerin keşfetmesi an meselesi” dedi.
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