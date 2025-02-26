DeepSeek, kredi yüklemelerini yeniden devreye aldı! Çin'de yapay zeka rekabeti kızışıyor

Batılı yapay zeka devlerinin tahtını sallayan ve düşük maliyetiyle dikkat çeken Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'in daha yaygın bir şekilde kullanılmasının önünü açacak güncelleme sonrası uygulama programlama arayüzü yeniden erişime açıldı.

Ocak ayında duyurulan ve piyasaları şaşkına çeviren 20 aylık Çin girişimi, kapasite sıkıntısı nedeniyle şubat ayı başında müşterilerin API kredi yüklemelerini askıya almıştı. Bir DeepSeek temsilcisi, WeChat’teki şirket grubu sohbetinde, bu hizmetin şimdi yeniden başladığını, ancak sunucu kaynaklarının gündüzleri kısıtlı kalacağını söyledi.

Çin'de yapay zeka rekabeti

DeepSeek’in bu hizmeti yeniden başlatmasının, Alibaba Group Holding Ltd’nin en son modeli QwQ-Max’i tanıttığı güne denk gelmesi, Çin’de yapay zeka rekabetinin derinleştiğine işaret etti.

Bu hafta, bulut bilişim ve yapay zeka altyapısını güçlendirmek için üç yıl içinde 53 milyar dolar yatırım yapma sözü veren e-ticaret devi Alibaba, dün QwQ-Max’i açık kaynak haline getirmeyi planladığını açıklamıştı.

TikTok’un sahibi ByteDance Ltd. de kendi geliştirdiği bir yapay zeka modelini sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiğini duyurdu.