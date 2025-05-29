Deepseek'ten sessiz hamle! Yeni R1 yapay zeka modeli yayınlandı

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, R1 muhakeme modelinin güncellenmiş bir sürümünü sessiz sedasız kullanıma sundu. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmasa da model, yapay zeka topluluğunun en bilinen açık kaynak platformlarından Hugging Face üzerinde yayımlandı.

DeepSeek bu yılın başlarında, Meta ve OpenAI gibi devlerin modellerine rakip olan açık kaynaklı R1 modeliyle adını duyurmuştu. İlk sürümde olduğu gibi yükseltilmiş model de kamuoyuna fazla tanıtılmadan sunuldu.

DeepSeek R1, “muhakeme modeli” olarak tanımlanıyor. Bu tür yapay zeka sistemleri, karmaşık problemleri adım adım düşünerek çözebilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Yükseltilmiş versiyon, yapay zeka modellerini karşılaştırmalı olarak sıralayan LiveCodeBench platformunda, OpenAI’nin o4-mini ve o3 kodlu muhakeme modellerinin hemen arkasında yer alarak güçlü bir performans sergiledi.

Yüksek performansı ve açık kaynaklı yapısı sayesinde DeepSeek'in bu yeni modeli, küresel yapay zeka rekabetinde dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.