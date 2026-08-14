DeepSeek’ten yapay zekâya 4 kat zam

Yapay zekâ pazarında düşük maliyetli modelleriyle dengeleri zorlayan DeepSeek, bu kez fiyat artışıyla gündeme geldi. Şirketin resmi fiyat tablosuna göre DeepSeek-V4-Flash ve DeepSeek-V4-Pro modellerinde hem giriş hem de çıkış token ücretleri yükselirken, kullanım saatine göre değişen yeni bir tarife yapısına da geçiliyor.

Bu değişiklik, yalnızca bir zam kararı olarak okunmuyor. Aynı zamanda bugüne kadar “çok ucuz yapay zekâ” algısıyla öne çıkan şirketin artık fiyat avantajını bir miktar geri çekerek gelir yaratma tarafını güçlendirmeye başladığını gösteriyor.

En sert artış çıktı tarafında geldi

Yeni tarifeye göre DeepSeek-V4-Pro modelinde 1 milyon çıktı tokenı için mevcut 0,87 dolarlık ücret, düşük yoğunluklu saatlerde 1,98 dolara, yoğun saatlerde ise 3,96 dolara çıkacak. Böylece en pahalı dilimde artış oranı 4,5 kata yaklaşırken, düşük yoğunluklu dönemde bile eski tarifenin belirgin biçimde üzerine çıkılmış olacak.

Benzer bir artış V4-Flash tarafında da görülüyor. Bu modelde 1 milyon çıktı tokenı için mevcut 0,28 dolarlık ücret, düşük yoğunluklu saatlerde 0,66 dolara, yoğun saatlerde ise 1,32 dolara yükselecek ve en yüksek dilimde maliyet yaklaşık 4,7 katına çıkmış olacak.

Giriş tarafındaki fiyatlar da yukarı yönlü güncelleniyor. Örneğin V4-Pro modelinde 1 milyon cache miss giriş tokenı ücreti 0,435 dolardan yoğun saatlerde 1,32 dolara yükselirken, V4-Flash modelinde aynı kalem 0,14 dolardan 0,44 dolara çıkacak.

16 Ağustos’ta yeni tarife devreye giriyor

DeepSeek’in yeni fiyat sistemi 16 Ağustos 2026 saat 16.00 UTC’de yürürlüğe girecek. Türkiye saatiyle bu değişim 19.00’da başlayacak ve şirket bundan sonra yoğun saatler ile düşük yoğunluklu saatler için ayrı fiyat uygulayacak.

Resmi tarifeye göre yoğun saatler UTC ile 01.00-04.00 ve 06.00-10.00 aralığını kapsıyor. Diğer tüm zaman dilimleri düşük yoğunluklu saat olarak tanımlanırken, bu dönemlerde fiyatlar yoğun saat tarifesinin yarısı seviyesinde uygulanacak.

Yeni yapı özellikle sürekli ve yüksek hacimli API kullanan geliştiriciler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Çünkü maliyet hesabı artık yalnızca hangi modelin seçildiğine değil, çağrının günün hangi saatinde yapıldığına da bağlı olacak.

Ucuz model dönemi bitmiyor ama fark daralıyor

DeepSeek’in fiyatları sert artırması, şirketin tamamen pahalılaştığı anlamına gelmiyor. Yeni tarifeden sonra bile şirketin bazı kalemlerde rakip modellere göre daha düşük maliyetli kalması mümkün görünüyor, ancak bugüne kadar öne çıkan aşırı ucuzluk farkı belirgin biçimde daralıyor.

Bu nedenle asıl değişim fiyat seviyesinden çok fiyatlama stratejisinde görülüyor. DeepSeek, pazarı düşük maliyetle sarsan oyuncu kimliğini korusa da artık bu avantajı daha kontrollü kullanmaya ve yüksek talebi daha güçlü gelire çevirmeye yöneliyor.

Yapay zekâ pazarında son dönemde hızla artan rekabet de bu kararı daha anlamlı hale getiriyor. Model geliştirme, sunucu altyapısı ve çip maliyetleri yükselirken, şirketlerin yalnızca kullanıcı kazanmakla yetinmeyip bu trafiği sürdürülebilir gelire dönüştürme baskısı da artıyor.

DeepSeek’in zam kararı bu nedenle yalnızca kendi fiyat tablosunu değil, sektördeki genel dengeyi de ilgilendiriyor. Çok ucuz model dönemi tamamen kapanmasa da, yapay zekâda maliyet avantajının artık eskisi kadar sınırsız olmayacağı daha net görülmeye başlıyor.