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Değerli kağıt bedelleri belirlendi

Noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira oldu.

Değerli kağıt bedelleri belirlendi
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Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

2020'de uygulanacak değerli kağıt bedelleri şöyle: 

Değerli Kağıdın Cinsi   (TL)
Noter kağıtları:  
Noter kağıdı 16,50
Beyanname 16,50
Protesto, vekaletname, re’sen senet 33
Pasaportlar 160
İkamet izni  110
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  50
Aile cüzdanları 140
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  200
Motorlu araç tescil belgesi 180
İş makinesi tescil belgesi 150
Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 10
Mavi Kart  14
Yabancı çalışma izni belgesi  110
Çalışma izni muafiyeti belgesi  110

Kaynak: AA

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