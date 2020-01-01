Değerli kağıt bedelleri belirlendi
Noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira oldu.
Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.
Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.
Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
2020'de uygulanacak değerli kağıt bedelleri şöyle:
|Değerli Kağıdın Cinsi
|(TL)
|Noter kağıtları:
|Noter kağıdı
|16,50
|Beyanname
|16,50
|Protesto, vekaletname, re’sen senet
|33
|Pasaportlar
|160
|İkamet izni
|110
|Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|25
|Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|50
|Aile cüzdanları
|140
|Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
|200
|Motorlu araç tescil belgesi
|180
|İş makinesi tescil belgesi
|150
|Banka çekleri (her bir çek yaprağı)
|10
|Mavi Kart
|14
|Yabancı çalışma izni belgesi
|110
|Çalışma izni muafiyeti belgesi
|110
Kaynak: AA