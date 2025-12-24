2026 yılında pasaport ücreti ne kadar olacak? 2026 yılında ehliyet ücreti ne kadar olacak? 2026 yılında kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu?

Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında belirlenen yeni tarifeye göre kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, noter kâğıtları, motorlu araç tescil belgesi ile birçok resmi evrak için ödenecek tutarlar yeniden düzenlendi. Söz konusu bedeller, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2026 yılı değerli kağıtlar tam fiyat listesi

Resmi Gazete tebliğine ekli tam liste uyarınca 2026 yılı satış bedelleri aşağıdadır: