2026 yılında pasaport ücreti ne kadar olacak? 2026 yılında ehliyet ücreti ne kadar olacak? 2026 yılında kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu?

Değerli kağıt bedelleri netleşti: İşte yeni kimlik, ehliyet ve pasaport ücretleri
Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşları yakından ilgilendiren 2026 yılı değerli kâğıt bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında belirlenen yeni tarifeye göre kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, noter kâğıtları, motorlu araç tescil belgesi ile birçok resmi evrak için ödenecek tutarlar yeniden düzenlendi. Söz konusu bedeller, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
2026 yılı değerli kağıtlar tam fiyat listesi
Resmi Gazete tebliğine ekli tam liste uyarınca 2026 yılı satış bedelleri aşağıdadır:
