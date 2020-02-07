Değerli Konut Vergisi'ne erteleme

07 Şubat 2020

ANKARA(DÜNYA)-Geçen yıl çıkarılan torba kanun ile değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutlara ilişkin getirilen Değerli Konut Vergisi’nin beyanname ve ödeme süresi uzatıldı.

Ekonomi yönetiminin daha önce duyurduğu, verginin 1 yıl süreyle erteleneceğine ilişkin uygulama yasal düzenleme gerektiriyor. Sözkonusu yasal düzenleme henüz TBMM’ye sunulmadığı için Gelir İdaresi Başkanlığı ilk beyan ve ödeme süresini kısmen uzattı.

Buna göre, Değerli Konut Vergisi beyanname süresi 20 Şubat’tan 20 Mart’a, bunun ödeme süresi ise 31 Mart’a ertelendi.