Değerli metaller yükselişe geçti
Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, yılın ilk haftasında emtia piyasasında etkili oldu. Çin'in yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle piyasalarda risk algısı güçlü kalmaya devam etti.
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Emtia piyasasında geçen hafta doğal gaz yüzde 17,1, Brent petrol yüzde 6,8, buğday yüzde 6,2, mısır yüzde 3,7, soya fasulyesi yüzde 2,1 ve pirinç yüzde 3,1 düşüş kaydetti.
Geçen hafta altın yüzde 2,4, platin yüzde 2,2 ve paladyum yüzde 0,8 değer kazanırken, gümüş yüzde 0,3 değer kaybetti. Altın, küresel ekonominin 2023’te yavaşlayacağına dair açıklamalarla yükseldi.