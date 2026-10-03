Değerli metallerde tablo tersine döndü: 9 ayda en çok o kaybettirdi

Jeopolitik riskler, yükselen tahvil faizleri, dolar endeksindeki güçlenme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası, yılın 9 aylık döneminde değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında bu dönemde belirgin kayıplar yaşandı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından emtia piyasalarında sert fiyat hareketleri görülürken, dalgalanmadan özellikle değerli metaller etkilendi.

Yılın ilk ayında rekor seviyeleri gören altın, gümüş ve platinde savaşın başlamasıyla yön aşağı dönerken, paladyum fiyatları da benzer bir seyir izledi.

Fed'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltip yüzde 3,75-4 aralığına çıkarması ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermesi, yeni faiz artışlarının gelebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Bu beklentiler tahvil piyasalarında satışları artırırken dolara olan talebi de destekledi. Doların güç kazanmasıyla değerli metaller üzerindeki satış baskısı arttı.

Altın 9 ayda yüzde 3,6 geriledi

Yıla ons başına 4 bin 313 dolardan başlayan altın, ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor seviyeye ulaştı. Ocak ayını yüzde 12,4 yükselişle 4 bin 849 dolardan tamamlayan ons altın, şubatta da yükselişini sürdürdü.

Şubat ayında yüzde 8,5 değer kazanan altının ons fiyatı 5 bin 263 dolara çıktı. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin ardından yönünü aşağı çeviren altın, martta yüzde 11,32 kayıpla 4 bin 667 dolara geriledi. Böylece mart ayındaki düşüş, 2008 krizinden bu yana görülen en sert aylık gerileme oldu.

Ons altın nisanda yüzde 1, mayısta ise yüzde 1,77 değer kaybederek mayıs ayını 4 bin 540 dolardan kapattı. Haziranda yüzde 11,7 gerileyen altının onsu 4 bin 7 dolara indi. Böylece altın, yılın ilk yarısını yüzde 7,1 kayıpla tamamladı.

Temmuzda yüzde 1 yükselerek 4 bin 44 dolara çıkan ons altın, 5 ayın ardından ilk kez aylık bazda yatırımcısına kazandırdı.

Ağustosta yüzde 10 değer kazanan altın, ocak ayından bu yana en güçlü aylık yükselişini kaydetti. Eylülde ise yüzde 6,6 gerileyerek 4 bin 157 dolara inen ons altın, hazirandan bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Altının ons fiyatındaki kayıp yılın 9 aylık döneminde yüzde 3,6 oldu.

Gümüşte kayıp yüzde 14,8'e ulaştı

Yıla 71 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, ocak ayında 121,7 dolara çıkarak rekor kırdı. Ayı yüzde 17,3 artışla 83,3 dolardan kapatan gümüş, şubat ayında da yükselişini sürdürdü.

Şubatta yüzde 12,6 değer kazanarak 93,8 dolara ulaşan ons gümüş, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle mart ayında sert düşüş gösterdi. Ay içerisinde 61 dolara kadar gerileyen gümüş, martı yüzde 19,9 kayıpla 75,1 dolardan, nisanı ise yüzde 1,9 düşüşle 73,7 dolardan tamamladı.

Mayıs sonunda yüzde 2,2 yükselişle 75,3 dolara toparlanan gümüş, haziranda yüzde 22 değer kaybederek 58,7 dolara düştü. Böylece gümüşün ilk 6 aylık kaybı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Temmuzda yüzde 1,7 gerileyerek 57,7 dolara inen gümüş, ağustosta yüzde 13,5 yükselişle 65,5 dolara çıktı. Eylülde yeniden satış baskısıyla karşılaşan gümüşün onsu yüzde 7,6 düşüşle 60,5 dolara geriledi. Gümüş, yılın ilk 9 ayında yatırımcısına yüzde 14,8 kaybettirdi.

Platinde 9 aylık kayıp yüzde 16,7

Yıla 2 bin 54 dolardan başlayan platinin onsu, küresel arza ilişkin devam eden sorunların etkisiyle ocak ayında 2 bin 923,3 dolara ulaşarak rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 6,2 artışla 2 bin 182,2 dolardan kapatan platin, şubatta yüzde 8,5 yükselerek 2 bin 366,5 dolara çıktı.

Mart ayında jeopolitik risklerin artması ve doların güçlenmesiyle sert gerileyen platin, yüzde 17,2 kayıpla 1960,1 dolara indi.

Nisanda yüzde 1,6 yükselerek 1991,4 dolara çıkan platinin onsu, mayısta yeniden düşüşe geçerek 1922,6 dolara geriledi.

Haziran ayında yüzde 19,2 kayıpla 1553 dolara inen platin, yılın ilk yarısını yüzde 24,4 düşüşle tamamladı.

Temmuzda yüzde 6,1 artışla 1648 dolara, ağustosta ise yüzde 8,9 yükselişle 1795 dolara çıkan platinin ons fiyatı, eylül ayında yüzde 4,6 gerileyerek 1712 dolara indi. Böylece platinin yılın ilk 9 ayındaki değer kaybı yüzde 16,7'ye ulaştı.

En sert kayıp paladyumda

Yıla 1603 dolardan başlayan paladyumun ons fiyatı, ocak ayında yüzde 7 artarak 1713,3 dolara yükseldi. Şubat ayında da yüzde 4,4 değer kazanan paladyum 1788,7 dolara çıktı.

Martta yüzde 17 düşüşle 1484,8 dolara gerileyen paladyum, nisanda yüzde 3,3 toparlanarak 1533,9 dolara yükseldi. Mayısta yüzde 11,4 kayıpla 1359,6 dolara düşen paladyum, haziranda da yüzde 10,8 gerileyerek 1212 dolara indi.

Böylece paladyum, yılın ilk yarısında yüzde 24,2 değer kaybetti.

Temmuz ayında yüzde 5,6 yükselişle 1280 dolara, ağustosta yüzde 6,5 artışla 1363 dolara çıkan paladyumun ons fiyatı, eylül ayında yüzde 11,1 gerileyerek 1211,2 dolara düştü. Paladyumun yılın ilk 9 ayındaki toplam kaybı yüzde 24,4 olarak hesaplandı.

Yüksek petrol fiyatları değerli metalleri baskılıyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, değerli metallerdeki kayıpların önemli nedenlerinden birinin yüksek petrol fiyatları olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının yarattığı jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Ergezen, bu gelişmenin tahvil faizlerini de yükselttiğini ifade etti.

Enflasyon beklentilerinin güçlü seyrini koruduğunu aktaran Ergezen, bunun faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Merkez bankalarının bu ortamda faiz artırımlarına yöneldiğini belirten Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed de faiz artırımına gitti ki bundan sonra en az bir faiz artırımı​​​​​​​ daha olacak gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda dolayısıyla faizlerin artması piyasadaki likiditeyi azaltan bir unsur. Bunun da küresel büyümede yavaşlamayı meydana getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda dolar endeksinin de güçlendiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda kıymetli metaller tarafında da satış baskısı devam ediyor çünkü para mevduata gidiyor, faize yöneliyor ki bunu net bir şekilde görüyoruz. Faiz indirimleri başlayıncaya kadar veya faiz indirim beklentileri artıncaya kadar kıymetli metaller tarafında bir yükseliş trendi görme ihtimalimiz düşük. Bu açıdan baktığımız zaman kıymetli metallerde yeniden yukarı yönlü bir seyir görebilmemizin en önemli koşullarından bir tanesi petrol fiyatlarının aşağı gelmesi gibi gözüküyor veya en azından tahvil faizlerinde bir geri çekilmeyi görmemiz gerekiyor."

Ergezen, tahvil faizlerinde düşüş görülebilmesi için petrol fiyatlarının gerilemesinin önem taşıdığına işaret etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu, enflasyonun da faizleri yukarı çektiğini belirten Ergezen, bu nedenle savaşın sona ermesinin değerli metallerde yeniden yükselişi destekleyebilecek en önemli unsurlardan biri olacağını ifade etti.