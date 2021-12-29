Değirmen makineleri üreticilerinden fiyatları indirme kararı

Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMUD) üyesi firmalar, değirmen makineleri fiyatları için indirim kararı aldı.

Fiyat indirim kararına ilişkin açıklama yapan DESMUD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değişen ve dönüşen dünyanın ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi tahlil edip, bu dönüşüme ayak uydurduklarını söyledi.

Yerli ve milli olarak ürettikleri makineleri de her geçen gün geliştirdiklerini belirten Demirtaşoğlu, dünyanın her yerine gönderdikleri Türk malı makinelerin, ülke sanayisinin ve teknolojisinin geldiği yeri gösterdiğine dikkat çekti.

Geçen yıl itibarıyla 2,2 milyar dolar ve bu yıl da 2,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını bildiren Demirtaşoğlu, “Söz konusu ihracat ile ülkemize dolar girdisi sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin olarak vatandaşımız ucuza ekmek alabilsin diye ürettiğimiz değirmen makinelerinde dernek ve dernek üyeleri olarak aldığımız karar sonucunda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Önümüzdeki yıl boyunca bu indirimi uygulayacağız." dedi.