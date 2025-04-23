Değışen küresel dengede Türk-Japon iş birliği artacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın öncülüğündeki heyet, bir dizi ekonomik ve ticari iş birliği görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Japonya'ya çıkarma yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23–24 Nisan 2025 tarihlerinde kamu ve özel sektörden temsilcilerin olduğu karma bir heyetle Japonya’da görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye ve Japonya arasındaki köklü dostluğu ekonomik ve ticari alanda daha ileri bir boyuta taşımayı hedefleyen ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 101. yıldönümüne denk geliyor.
Türk pavilyonunda bayram kutlaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaretin ilk günü olan bugün EXPO 2025 Osaka kapsamında Türkiye Pavilyonu’nun resmi açılış törenine katılacak ve uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin kültürel ve teknolojik vizyonunu tanıtacak. EXPO yönetimi ile temaslar ve diğer ülke pavilyonlarının ziyaretleri de bugünün programında yer alıyor. Türkiye, 2025 Osaka EXPO’suna “Medeniyetlerin Altın Çağı” temasıyla katılıyor. 900 metrekarelik ulusal pavilyon, Anadolu’nun kültürel mirasını ve Türkiye’nin geleceğe dönük vizyonunu bir araya getirdi. EXPO’daki resmi Türkiye Günü, milli bayram olan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde kutlanacak.
Ziyaretin ikinci günü Tokyo’da, ekonomik iş birliğini daha da güçlendirecek temaslar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Bolat, Japonya Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve de Japon Tarım Bakanı ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek; ayrıca Türk ve Japon iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Türkiye–Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak. Ayrıca Jetro (Japonya Ticareti Geliştirme Kurumu) Başkanı ile de bir görüşme yapacak.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ticaret Bakanı Bolat, ziyaret kapsamında Japon iş çevrelerine, imalat sanayi, yeşil enerji, elektrikli araçlar, dijital ekonomi, akıllı şehirler, finansal teknolojiler ile sağlık ve tarım teknolojileri gibi öncelikli sektörlerde stratejik yatırımlar için çağrı yapacak.
Ukrayna’nın inşası için iş birliği teklifi
Japonya ile üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik projeleri alanında hâlihazırda kurulu iş birliğinin, özellikle Ukrayna’nın yeniden inşası, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde daha da genişletilmesi hedefleniyor. Bakan Bolat’ın Japonya ziyaretinin, Türkiye–Japonya ilişkilerinin ikinci yüzyılına girerken, iki ülke arasında karşılıklı güven, anlayış ve ortak çıkar temelinde yükselen iş birliğine önemli bir katkı sunması bekleniyor.
Dış açığı kapatmak için çalışılacak
2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Japonya Türkiye’nin Asya’daki dördüncü büyük ticaret ortağı konumunda. Ancak, Türkiye’nin ihracatı 718 milyon dolar iken, ithalatı 4,7 milyar dolar. Bu da taraflar arasında yapısal bir dengesizliğe işaret ediyor. Bu dengesizliğin giderilmesi ve daha adil bir ekonomik yapı inşa edilmesi amacıyla, 2014 yılında başlatılan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerine ivme kazandırılması iki ülkenin ortak gündeminde öncelik taşıyor. Türkiye’de hâlihazırda faaliyet gösteren 275’in üzerinde Japon firmasının toplam yatırımı ise 3,1 milyar doları aştı.