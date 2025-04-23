Değışen küresel dengede Türk-Japon iş birliği artacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23–24 Nisan 2025 tarih­lerinde kamu ve özel sek­törden temsilcilerin olduğu kar­ma bir heyetle Japonya’da görüş­meler gerçekleştirecek. Türkiye ve Japonya arasındaki köklü dost­luğu ekonomik ve ticari alanda da­ha ileri bir boyuta taşımayı hedef­leyen ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 101. yıldö­nümüne denk geliyor.

Türk pavilyonunda bayram kutlaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zi­yaretin ilk günü olan bugün EXPO 2025 Osaka kapsamında Türkiye Pavilyonu’nun resmi açılış töre­nine katılacak ve uluslararası ka­muoyuna Türkiye’nin kültürel ve teknolojik vizyonunu tanıta­cak. EXPO yönetimi ile temaslar ve diğer ülke pavilyonlarının zi­yaretleri de bugünün programın­da yer alıyor. Türkiye, 2025 Osa­ka EXPO’suna “Medeniyetlerin Altın Çağı” temasıyla katılıyor. 900 metrekarelik ulusal pavilyon, Anadolu’nun kültürel mirasını ve Türkiye’nin geleceğe dönük vizyo­nunu bir araya getirdi. EXPO’daki resmi Türkiye Günü, milli bayram olan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde kut­lanacak.

Ziyaretin ikinci günü Tokyo’da, ekonomik iş birliğini daha da güç­lendirecek temaslar gerçekleşti­rilecek. Bu kapsamda Ticaret Ba­kanı Bolat, Japonya Ticaret Baka­nı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve de Japon Tarım Bakanı ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek; ayrıca Türk ve Japon iş dünyası­nın önde gelen isimlerini bir araya getiren Türkiye–Japonya CEO Yu­varlak Masa Toplantısı’na katıla­cak. Ayrıca Jetro (Japonya Ticareti Geliştirme Kurumu) Başkanı ile de bir görüşme yapacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye gö­re, Ticaret Bakanı Bolat, ziyaret kapsamında Japon iş çevrelerine, imalat sanayi, yeşil enerji, elekt­rikli araçlar, dijital ekonomi, akıl­lı şehirler, finansal teknolojiler ile sağlık ve tarım teknolojileri gibi öncelikli sektörlerde stratejik ya­tırımlar için çağrı yapacak.

Ukrayna’nın inşası için iş birliği teklifi

Japonya ile üçüncü ülkelerde or­tak müteahhitlik projeleri alanın­da hâlihazırda kurulu iş birliğinin, özellikle Ukrayna’nın yeniden in­şası, Afrika ve Orta Doğu bölgele­rinde daha da genişletilmesi he­defleniyor. Bakan Bolat’ın Japon­ya ziyaretinin, Türkiye–Japonya ilişkilerinin ikinci yüzyılına girer­ken, iki ülke arasında karşılıklı gü­ven, anlayış ve ortak çıkar temelin­de yükselen iş birliğine önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Dış açığı kapatmak için çalışılacak

2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Japonya Türkiye’nin Asya’daki dördüncü büyük ticaret ortağı konumunda. Ancak, Türkiye’nin ihracatı 718 milyon dolar iken, ithalatı 4,7 milyar dolar. Bu da taraflar arasında yapısal bir dengesizliğe işaret ediyor. Bu dengesizliğin giderilmesi ve daha adil bir ekonomik yapı inşa edilmesi amacıyla, 2014 yılında başlatılan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerine ivme kazandırılması iki ülkenin ortak gündeminde öncelik taşıyor. Türkiye’de hâlihazırda faaliyet gösteren 275’in üzerinde Japon firmasının toplam yatırımı ise 3,1 milyar doları aştı.