Değişim kapıda! Borsa İstanbul, endeks kural setini yeniliyor

Borsa İstanbul, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nde değişiklik yapmayı planlıyor.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, kural setinde önerilen değişiklikler 1 Ağustos – 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında kamuoyunun görüşüne açılacak.

Görüşler, Borsa İstanbul Finansal Ölçütler Komitesi tarafından değerlendirilecek ve nihai karar 25 Ağustos'ta açıklanacak.

BIST 500’ün kapsamı değişiyor

Yapılması planlanan düzenlemeler kapsamında, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören paylar, BIST Tüm ve BIST 500 endeksleri kapsamı dışına çıkarılacak. Ayrıca BIST 500 Endeksi'ne dahil edilecek paylar artık Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar sıralamasına göre seçilecek.

İşlem hacmi ve fiyat verisinde süre uzatımı

Endekslerde kullanılan "Günlük Ortalama İşlem Hacmi" ve "Düzeltilmiş Fiyat" verilerinin hesaplama süresi, mevcut 6 aydan 12 aya çıkarılacak.

Bu değişiklik, BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik 25, BIST Temettü 25, BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 endekslerinin tümünü kapsayacak.

BIST 100 ve Katılım 100’de giriş-çıkış eşiği değişiyor

Dönemsel değerlemelerde BIST 100 ve BIST Katılım 100 endekslerine dahil edilecek payların sıralamasında kullanılan alt ve üst sınırlar da değiştirilerek uygulanan 95-105 sınırı, 90-110 aralığına çekilecek.

Uygulama tarihi 1 Eylül 2025

Görüş alma sürecinin ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü, değişikliklere ilişkin kararını 25 Ağustos'ta açıklayacak. Değişiklik yapılması yönünde karar verilirse, yeni kurallar 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.