"Değişim ve dönüşüm sorunla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor"

26 Kasım 2019

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, dünyanın baş döndürücü bir hızla geliştiğini ve değiştiğini belirterek, "Yapay zeka, sürücüsüz araçlar, blockchain, dijitalleşme, nesnelerin interneti, birbiri ile konuşan makineler ve benzeri gelişmeler hayatımızı şekillendiriyor. Ancak bu değişim ve dönüşüm pek çok sorunla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

Özdemir, KalDer ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, KalDer'in, kurulduğu 1990 yılından bu yana mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye'nin rekabet gücü ve refah düzeyinin artırılması için çalıştığını kaydetti.

İnsanlığın bugün gerçekten çok değişik bir zamanda yaşadığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Dünya baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. Yapay zeka, sürücüsüz araçlar, blockchain, dijitalleşme, nesnelerin interneti, birbiri ile konuşan makineler ve benzeri gelişmeler hayatımızı şekillendiriyor. Hiç şüphesiz bunlar insanlık adına çok önemli gelişmeler. Ancak bu değişim ve dönüşüm pek çok sorunla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Küresel ısınma, açlık ve yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik, göçler, çarpık şehirleşme, cinsiyetler arası eşitsizlik, kadının iş yaşamına katılımı, eğitime erişim ve fırsat eşitliği, hala elektriğin ulaşmadığı ve sağlık hizmetinden mahrum milyonlarca kişi, kısıtlı doğal kaynakların verimsiz kullanımı ve sıralayabileceğimiz daha birçok sorun insanlıktan çözüm bekliyor."

"Kongre ana temamızı 'Çözüm Özünde' olarak belirledik"

Görgün Özdemir, dünyanın birçok sorun ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Hiç şüphesiz, geriye dönüp sorunların ortaya çıkış sebeplerini bulabilirsek çözüme ulaşmada önemli bir adım atmış olacağız. İşte bu düşünceyle kongre ana temamızı 'Çözüm Özünde' olarak belirledik. Kalite ve mükemmellik alanında çok önemli bir paylaşım ve öğrenme platformu olan Kalite Kongresi'nde iki gün boyunca tüm insanlığı ilgilendiren sorunları doğru biçimde belirleyerek doğru çözümler bulmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur" sözünü anımsatan Özdemir, "Bugünkü nesil olarak, gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızın kararını vermemiz gerekiyor." dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ise çağın sorunlarına karşı çözüm odaklı bir tutum sergilemenin gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kaleağası, bu sorumluluğu yerine getirmenin yolunun, ortak yaklaşım ve söylem, ortak akıl ve eylem olabileceğini ifade etti.