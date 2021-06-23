DEİK Başkanı Olpak: Afrika, Türk iş dünyası için önemli

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Forumda sadece siyasi konuların değil, ekonominin de konuşulduğunu anlatan Olpak, ekonomi dünyası açısından son derece verimli görüşmelerin yapıldığını belirtti. Olpak, "Diplomasiyi önceden siyasi bir faaliyet olarak görürdük. Aslında diplomasi hayatımızın vazgeçilmezi. Diplomasinin farklı alanları da var, ticari diplomasi gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomasiyi sadece Dışişleri Bakanlığının siyasi faaliyetleri gibi değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Olpak, dışişleri bakanları, büyükelçilerle yaptıkları oturumlarda rakamları konuştuklarını kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu'nda DEİK olarak iş dünyasına yönelik diplomatik görüşmeler yaptıklarını dile getiren Olpak, hem ikili hem de panel niteliğinde toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Afrika'da göz kamaştırıcı bir tablo ile bulunuyoruz"

DEİK olarak "Afrika" ve "Business" başlıkları altında iki oturum gerçekleştirdiklerini aktaran Olpak, şöyle konuştu: "Oturumlarda hem 43 ülkenin temsilcilerini hem de 20'ye yakın Afrikalı bakan ve bir devlet başkanını bir araya getirdik. Afrika hem Türkiye hem de DEİK açısından önemli. 54 ülkesi var, 45'inde karşılıklı iş konseyimiz var. O ülkelerde büyükelçiliklerimizin, THY'nin uçuşlarının olması Türk iş insanlarını çok teşvik ediyor. Afrika'da ticaret yapıyoruz, alıyoruz, satıyoruz, müteahhitlik konusunda da yatırımlarımız var, inanılmaz hızlı, kaliteli ve fiyat rekabeti açısından da göz kamaştırıcı bir tablo ile orada bulunuyoruz."

Olpak, dünyadaki işlenmemiş toprakların yüzde 60'ını kapsayan Afrika'nın küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Geçen yıl Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini anımsatan Olpak, "Bu anlaşmanın iyi okunması gerekiyor. Anlaşma çerçevesinde belirli bir süre sonra belirli konularda direkt yatırımlarımızı artırma imkanımız var." diye konuştu.