DEİK Başkanı Olpak: Bu sürecin kazananları da olacak

04 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay’ın ve üyelerin katıldığı video konferansın konuğu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay oldu.

Salgın süreci ve ticari diplomasi faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren DEİK Başkanı Nail Olpak, “Virüsün ülkemize de sıçradığı o ilk günlerde herkeste bir şaşkınlık, ne yapacağını bilememek, ne isteyeceğini bilememe durumu vardı. Sonrasında talepler yığını ile karşı karşıya kaldık. Daha sonra sürece ve genel düzene yavaş yavaş ayak uydurmaya, şaşkınlığı üzerimizden atmaya ve işimizi daha iyi hale getirme adına problem tespitleri yapmaya başladık. Çok sık yaptığımız bu online toplantılar neticesinde aldığımız bilgileri, bazen yurt dışındaki muhataplarımıza bazen de Ankara’da bakanlıklarımıza ve bizzat bakanlarımıza bildirdik.” dedi.

Yaşanan bu sürecin kazananlarının da olacağına değinen Olpak, “Bir daralma söz konusu ama yüzde 80’lerden bahsedilirken daralma şu an 40’larda. Elbette bu da kötü ama en azından beklentinin çok altında olması bu süreçte bizleri biraz umutlandırdı. Süreç boyunca kim tedarik zincirini kopartmaz ve ayakta kalabildiğini muhataplarına net bir şekilde göstererek onun güvenini kazanırsa sürecin kazananı onlar olur.” değerlendirmesini yaptı. Nail Olpak, Avrupa’da ciddi fırsatlar doğabileceğine de dikkat çekti. Olpak, “Avrupa’ya yapılan ihracatta bir düşüş var, evet, ama bir fırsat da olduğunu düşünüyorum. Birinci ya da ikinci nesil ailelerin kendilerinden sonra gelen kuşakların, firmanın devamını sağlamak istememelerini görüyoruz. Bunlar çok güzel altyapı ve fiziki imkânlara sahip iyi firmalar. Bu yeni dönemde özellikle altı dolu projelerle imkânlar çerçevesinde buradaki şirketler alınabilir.” ifadelerini kullandı.

“Almanya ve Türkiye ayrıştı”

BTSO Başkanı Burkay da, “Kolay bir süreç geçirmiyoruz. Bu süreçte özel ilgi gösterilmesi gereken bazı özel sektörler var. Ben genel manada sürecin çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Avrupa’daki tüm ülkeleri ele aldığımızda Almanya ve Türkiye net bir şekilde ayrışıyor. Türkiye’de özellikle kısım kısım yapılan sokağa çıkma yasakları, virüsün yayılmasını engelledi. Önemli bir stratejiydi. Bu normalleşme sürecinde de farklılaşan ülke konumunda olacak. Ve bu çıkışta ekonomik anlamda da en hızlı toparlanma ülkemizde olacak.” açıklamasını yaptı.