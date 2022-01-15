DEİK Başkanı Olpak: Geleceğimiz adına umutluyuz

Ticari diplomasinin en iyilerine 6 kategoride 12 ödülün takdim edildiği DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, Ticari Diplomasi Ödülleri kapsamında DEİK İş Konseylerine objektif kriterlere dayanan ve dönem başında ilan edilen performans kriterlerine göre yapılan değerlendirmeyle, iki ana grupta toplam 12 ödül verdiklerini anlattı.

Salgın sürecinde tedarik zincirlerinde aksama yaşamayan ülkelerin daha hızlı, diğer ülkelerin ise yavaş toparlandığı asimetrik büyümelere şahit olduklarını ifade eden Olpak, "Tedarik zincirini kopartmayan ülkelerin başında geldiğimiz için, bugünümüz adına mutlu, geleceğimiz adına umutluyuz." dedi.

Salgın ve enflasyon riskine rağmen, 2022 yılında, küresel ekonominin yüzde 5, dış ticaretin ise yüzde 6,7 oranında artmasının beklendiğine dikkati çeken Olpak, "Bu da gösteriyor ki 2021 yılında yüzde 33 ihracat artışı gösteren ülkemiz için yatırım ve ihracat tarafında ciddi bir potansiyel bulunuyor. 147 iş konseyimizle amacımız, bu potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

Olpak, büyümenin miktarı kadar, yatırım ve ihracat kaynaklı olmasının da bir diğer güzel gelişme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “3'üncü çeyrek büyümesinde ihracatın büyümeye katkısı 5 puan olurken, net ihracatın katkısı (yüzde 92,3) 6,8 puan seviyesinde gerçekleşti. İhracata dayalı büyüme modelinin kazanımı olan bu göstergeye ilave olarak, cari açıktaki olumlu gelişme de sevindirdi. Cari fazla verebileceğimiz bir tabloya doğru gidiyoruz. Bu hafta açıklanan verilere göre kasım itibarıyla 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolar olup, program hedefi olan GSYH'nin yüzde 2,6'sının altında kalacak görünüyor. 2021'in ilk 3 çeyreğinde yatırımların yüzde 9 artarak, büyümeye 2,3 puan katkıda bulunması ve makine yatırımlarının son 5 çeyrektir yüzde 29 seviyesinde artması da çok olumlu göstergeler. Sonuçların istihdam piyasasına da olumlu yansıdığını gördük. 2020 yılında yüzde 13,2'ye kadar çıkan işsizlik oranı yüzde 10,9'a kadar geriledi. Salgın döneminde 27 milyon seviyesine inen istihdam edilen kişi sayısı ise 29 milyon 855 bin kişiye çıktı. İhracatta, rekor üstüne rekor geldi ve yılı 225,4 milyar dolar ile kapattık. Ama yeni bir hedef var önümüzde, 250 milyar dolar."

Bu olumlu tablonun daha da iyi olması için yapılması gerekenler olduğuna vurgu yapan Olpak, şu değerlendirmede bulundu: “Her bir iş konseyimizden ayrı ayrı beklentimiz, ihracatımızı arttırma önceliğimiz yanında, dış ekonomik ilişkilerimizin tümünde, o ülkeyle veya sektörle ilişkimizi nümerik olarak lehimize geliştirici somut adımlar atmak, buna fiili katkı sağlamak. Yurt dışı müteahhitlikte ilave neler yapabiliriz, en çok açık verdiğimiz ülkelerden ithalatımızı azaltıcı adımlarda nelere ihtiyacımız var, yurt dışı yatırımlarımızı arttırmak için eksiğimiz ne, sağlık turizmi ve eğitim ekonomisinde ek fırsatlarımız neler bunları çalışacağız. Bankacılıkta neye ihtiyacımız var, destek anlamında neler istiyoruz? Yeni dönemde performanslarda bunu daha fazla göz önüne alacağız."

Olpak, Türkiye'nin ticari diplomasi çalışmalarında bu yıl da, her bölgede ayrı hedeflerin ve gündemlerinin mevcut olduğuna dikkati çekerek, "Küresel siyasette yaşanan gelişmeler, uluslararası arenada güçlü diasporaya sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Dünya Türk İş Konseyimiz (DTİK) gibi sivil inisiyatifle yürütülecek diaspora çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

2021 Yılı DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri'ni kazanan iş konseyleri ve kategorileri şöyle: