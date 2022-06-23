DEİK Başkanı Olpak: Liderler önümüzü açacak, biz de arkalarından geleceğiz

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından iki ülke ilişkilerini değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan'ın bölgesinde büyük öneme sahip olduğunu, geçmişte iki ülke arasında müteahhitlik dahil çeşitli alanlarda güzel işlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerin son derece önemli olduğunu, Selman'ın beraberinde ülkesinin önde gelen firma temsilcilerinden oluşan 35 kişilik heyetle Türkiye'ye geldiğini belirten Olpak, şunları kaydetti: “İlişkilerimizi ve ticaretimizi daha ileri götürebilecekken maalesef gerilediğimiz bir dönem yaşadık. Gelen heyetle yaptığımız sohbetlerde, bundan sonra bu ziyaret başta olmak üzere hem geçmişin telafisi hem de 'Daha ileriye nasıl gidebiliriz?' konusu masaya yatırıldı. Ziyaretin içeriği ve verilen mesajların sıcaklığı çok önemliydi. Normalde biz Suudi Arabistan'ın projelerini gündeme getirip bunlardan pay almak istediğimizi söyleriz ancak şimdi biz daha söylemeden kendileri teklifte bulundu. 'Bizim trilyon dolarlarla ifade edilen projelerimiz var. Sizin müteahhitlik firmalarınızın başarılarını biliyoruz. Suudi Arabistan'da yaptıkları işleri de biliyoruz. Bunu birlikte yapmaya biz hazırız.' dediler. Verilen mesaj bu noktada çok önemliydi."

DEİK Başkanı Olpak, Muhammed bin Selman'ın ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerdeki olumlu havanın iş dünyasının önünün açılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. COVID-19 salgını sebebiyle konulan seyahat yasağının kaldırılmasının da olumlu bir gösterge olduğunu vurgulayan Olpak, “Bundan sonraki süreçte liderler önümüzü açacak, biz de iş dünyası olarak arkalarından geleceğiz. Önümüz açıldığı ve siyasi irade ortada olduğu müddetçe 2023'te 10 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.