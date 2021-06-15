DEİK Başkanı Olpak: NATO Zirvesi’ndeki diyalog zemini iş dünyasını memnun etti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde devlet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmeleri Türk iş dünyası açısından değerlendirdi.

Olpak, açıklamasında şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Zirvesi kapsamında başta ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte olmak üzere birçok liderle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin, Türkiye açısından pozitif ve verimli bir tablo ortaya koymasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Türk iş dünyası olarak önümüzdeki yeni süreçte, NATO’daki dost ve müttefik ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizin çok daha güçlü bir ivme ile süreceğine inanıyoruz. Dünya ekonomisine ve küresel ticarete yön veren, en büyük ticari ve ekonomik partnerlerimiz olan Batı ülkeleriyle verimli temasların ve iş birliği zemininin oluştuğunu görüyoruz."

Bu yapıcı ve uzlaşmacı yaklaşımın, Türk iş dünyasına küresel ticarette vites yükseltici bir katkı sunacağını belirten Olpak, "Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un Brüksel’de AB Komisyonu yetkilileri ile Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu başta olmak üzere, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, tedarik zincirleri ve yeşil dönüşüm alanında iş birliği, Türkiye-AB pozitif gündemini ele alan verimli görüşmeler gerçekleştirmesi de iş dünyası açısından memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, daha fazla ticaret için çalıştıklarına değinerek, "DEİK olarak, iş konseylerimiz ile yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimizde, ülkeler arasında daima açık iletişimi sürdürerek ortak çıkarlar doğrultusunda daha fazla ticaret için çalışmaya devam edeceğiz. İkili ticaret, karşılıklı yatırımlar, endüstriyel iş birliği ve ihracat özelinde atılacak yeni adımlar ile dünya ticaretinden daha fazla pay alma yolunda kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.