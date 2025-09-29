DEİK Başkanı Olpak: THY'nin Boeing alımı ticaret dengesi olarak değerlendirilmemeli

Olpak, THY'nin Boeing'den uçak satın alma kararınailin önemli değerlendirmede bulundu. Olpak, Amerika’ya THY'nin alımının uzun vadeli bir ihtiyaç olduğunu ve ikili ticaret dengesi çerçevesinde değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Doğal gaz ithalatı

Olpak, Türkiye'nin doğal gazı tamamen kendi kaynaklarından elde edebilmesi durumunda ithalata gerek kalmayacağını ancak şu an için bu seviyeye ulaşılamadığı için kaya gazı, LNG gibi kaynakların dışarıdan temin edilmeye devam edeceğini aktardı.

Doğal gazı farklı bir ülkeden almanın dış ticarette yine aynı etkiyi oluşturacağını ifade eden Olpak, "Dolayısıyla, Amerika ile ticarette bu iki alanda negatifleşmeye gidilecekmiş gibi bir bakış açısını bir iş insanı olarak doğru bulmuyorum" dedi.

Türkiye Yatırım Konferansı

Olpak, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldığını belirterek, "Son 14 toplantıya katıldım. Zaman içerisindeki gelişimi, değişimi ve beklentileri birebir gözlemleme imkanım oldu" dedi.

CumhurbaşkanıErdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ABD'nin önde gelen ilk 100 şirketinden 25'inin başkan ve üst yönetici (CEO) düzeyinde temsil edildiğini vurgulayan Olpak, toplantıya katılan firmaların büyük kısmının halihazırda Türkiye ile çalışan veya uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar olduğunu kaydetti.

Olpak, bu şirketlerin bir kısmının 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösterdiğini anlatarak, "Aralarında 20, 30, hatta 50 yıldır Türkiye'de bulunan firmalar var. İkili diyaloğun güçlü olduğu, samimi bir ortamda konuların derinlemesine ele alındığı bir süreç yaşandı" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD temasları kapsamında önce yaklaşık 15 firmanın temsilcilerinin yer aldığı odak grupla, ardından da değerlendirme kuruluşlarının yetkilileriyle kapalı devre toplantılar yaptığını kaydeden Olpak, ayrıca 250 kişinin katıldığı geniş çaplı toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığını ifade etti.

Olpak, bu toplantıda ekonomik sunumlar, analizler ve soru-cevap oturumlarının gerçekleştirildiğini aktardı.

Ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı, hedef 100 milyar dolar

DEİK Başkanı Olpak, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ortaya koyduğu bir vizyon olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu hedef belirlendiğinde, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolardı. Türkiye 8 milyar dolar ihracat yapıyor, 12 milyar dolar ithalat gerçekleştiriyordu. Yani ticaret dengesi yüzde 40'a yüzde 60 aleyhimizeydi. Bu hedef konulduğunda, DEİK olarak Türk Amerikan İş Konseyi ile birlikte bir rapor hazırladık. O raporda mücevherat, otomotiv, inşaat malzemeleri ve mobilya gibi 6 sektör ön plana çıkmıştı."

Olpak, salgın sürecinin ardından bu raporu güncellediklerini ifade ederek, "Salgın sonrası sağlık, sivil havacılık ve dijital teknoloji olmak üzere 3 yeni sektör daha devreye girdi. Böylece toplamda 9 sektör üzerinde yoğunlaştık." şeklinde konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 milyar dolar olan ticaret hacmimiz bugün neredeyse ikiye katlanmak üzere. Geçtiğimiz yılı yaklaşık 35 milyar dolarlık ticaret hacmiyle kapattık. Bu yıl bu rakamın biraz daha üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz. Geçmişte yüzde 60'a yüzde 40 aleyhimize olan ticaret dengesi bugün 50'ye 50 seviyelerine geldi. Daha da önemlisi, ihracatımızı 8 milyar dolardan 17 milyar dolara çıkardık. Bu, ülkemiz adına olumlu bir gelişmedir."

Olpak, iş dünyasının önündeki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedef doğrultusunda biz iş dünyası olarak neler yapabiliriz, buna odaklanmamız gerekiyor. Zaman zaman kamuoyunda doğal gaz ithalatı gibi kalemler nedeniyle ticaretin yeniden aleyhimize döneceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak biz büyük resme bakmalıyız. Bugün geldiğimiz nokta, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."