DEİK Başkanı Olpak yeni Trump tarifelerini değerlendirdi! 'Türkiye rekabet avantajı elde edebilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti yeniden şekillendirecek yeni gümrük tarifeleri açıklaması, dünya genelinde yankı uyandırdı. ABD'nin farklı ülkeler için yüzde 10 ile 50 arasında değişen ek vergiler getireceğini duyurmasının ardından, Türkiye’ye uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 10 ile sınırlı kalması dikkat çekti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD’nin ticaret politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye için bu sürecin doğru yönetildiğinde avantaja dönüşebileceğini belirtti.

"Yeni tarifeler küresel ticarette yeni bir dönem başlatacak"

Olpak, Trump yönetiminin yeni vergi politikalarının küresel ticareti daha pahalı hale getireceğini ve dünya ekonomisinin büyüme hızını yavaşlatacağını belirterek, "Küresel ticarette çok boyutlu ve çok bilinmeyenli yeni bir sürecin başladığını söyleyebiliriz." dedi.

Türkiye’ye uygulanacak yüzde 10’luk verginin, diğer ülkeler için belirlenen oranlarla kıyaslandığında daha düşük seviyede olduğunu vurgulayan Olpak, "Bu oranı doğru stratejiyle bir avantaja çevirebiliriz. Ancak yalnızca ABD ile ticari ilişkilerimiz açısından değil, dünya pazarlarındaki yansımaları da iyi analiz etmeliyiz. Özellikle Çin, Avrupa Birliği ve Asya ülkelerini de göz önüne aldığımızda, rekabetin daha da agresifleşeceği bir sürece giriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye, küresel ticarette fırsatları değerlendirmeli"

Olpak, ABD’nin yeni tarifelerle Çin ve Avrupa ülkelerine kapılarını kapatmasının, alternatif pazar arayışlarını hızlandıracağını belirtti. Bu süreçte Türkiye’nin öne çıkabileceğini ifade eden Olpak, "Yüksek tarifeye maruz kalan Asyalı firmalar için Türkiye bir yatırım üssü olabilir. Türkiye üzerinden daha düşük tarife ile ABD pazarına erişim sağlanabilir. Bu da ülkemizin küresel ticarette konumunu güçlendirebilir" dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan mevcut ekonomik ortaklığının da bu süreçte daha önemli hale geldiğini belirten Olpak, "Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ihracatçılarımız için yeni fırsatlar doğabilir. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ilerlerken, diğer küresel pazarları da göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Türk iş dünyası doğru konumlanmalı"

DEİK olarak Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve diğer 152 iş konseyiyle birlikte, iş dünyasının yeni ticaret dinamiklerine uyum sağlaması için aktif çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Olpak, "Bu yeni dönemde iş dünyamızın doğru konumlanması için ticari diplomasi faaliyetlerimizi çok boyutlu şekilde sürdüreceğiz" dedi.