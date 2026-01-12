DEİK Başkanı Olpak'tan net mesaj: Gümrük Birliği güncellenmezse AB kaybeder
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 2026'nın 2025'e kıyasla daha iyi bir yıl olacağını öngörürken, halen güncellenemeyen Gümrük Birliği'nin de sadece Türkiye için değil AB için de kayıp yarattığını vurguladı.
DEİK Başkanı Nail Olpak, 2026'nın 2025'e göre daha iyileşmiş, nispi anlamda belli rahatlamaların olacağı bir yıl olacağını öngördü.
Gümrük Birliği isyanı: AB'nin de kaybı var
Gümrük Birliği'nin 30. yılında olduğunu hatırlatan DEİK Başkanı, "Hala güncellenmesini konuşuyoruz. Bu güncelleme yapılmadığı takdirde sadece biz kaybetmiyoruz, AB'nin de kaybı var." dedi.
ABD ile ticarete de değinen Olpak, "Geçtiğimiz yılı yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde kapattık. 100 milyar dolar çok uzak bir hedef değil." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...