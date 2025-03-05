DEİK Başkanı Yalçındağ'dan Gümrük Birliği ve vize çağrısı: Türkiye’siz bir Avrupa mümkün değil!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Yalçındağ, Türkiye’nin Avrupa güvenliği ve ekonomik yapısı için vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurgularken, AB’nin Türkiye ile iş birliğini artırmaması halinde “oyunun dışında kalabileceği” uyarısında bulundu.

Türkiye ve Avrupa ilişkilerinde yeni dönem

Yalçındağ, Avrupa’daki jeopolitik gelişmelerin AB ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirdiğini belirterek “Türkiye’yi Avrupa’dan müstakil bir ülke olarak görmek ve ekonomik ortaklıkların dışında tutmak artık imkânsız hale geldi” dedi.

Avrupa’nın savunma sanayi yatırımlarını artırdığına ve Türkiye’nin bu alandaki güçlü konumuna dikkat çeken Yalçındağ, “Türkiye, savunma sanayinde kamu ve özel yatırımlarıyla küresel bir oyuncu haline geldi. 2024 yılında savunma ve havacılık ihracatımız 7,1 milyar dolara ulaştı. Sektördeki yerlilik oranı yüzde 80’i buldu” ifadelerini kullandı.

Ticaret ve yatırımlarda güçlü ortaklık

Yalçındağ, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağların derinleştiğini belirterek, “Türkiye’nin 2024 yılı ihracatının 262 milyar dolar olduğunu ve bunun 109 milyar dolarının (yüzde 41,4) AB ülkelerine yapıldığını” hatırlattı. AB’nin Türkiye’deki yatırımlarda yüzde 73 paya sahip olduğuna, Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı yatırımların ise 46,5 milyar doları bulduğuna dikkat çekti.

Enerji ve ulaşım alanlarında da Türkiye’nin Avrupa için stratejik bir partner olduğunu belirten Yalçındağ, “Avrupa’nın enerji ve savunma politikalarında Türkiye’siz bir senaryo düşünülemez” dedi.

"Yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı"

Türkiye ile Avrupa arasındaki ticari ilişkileri daha ileriye taşımanın gerektiğini belirten Yalçındağ, “AB, değişen dünyaya ayak uyduramazsa oyun dışı kalabilir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize engellerinin kaldırılması artık bir zorunluluktur” dedi.

“Türk iş dünyasının temsilcileri olarak Avrupalı dostlarımıza ‘Gelin, yeni bir hikâye yazalım’ diyoruz” ifadelerini kullanan Yalçındağ, AB’nin stratejik karar alma süreçlerinde Türkiye ile daha güçlü iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

"Türk iş insanlarına vize verilmemesi kabul edilemez"

Türk iş insanlarına vize engeli uygulanmasının ticari ilişkileri zayıflattığını belirten Yalçındağ, “2024 yılında yapay zekâ şirketlerinin küresel finansmanı 100 milyar doları aştı. Biz vize sorunlarını konuşmak yerine, bu alanda iş birliklerimizi nasıl geliştirebileceğimizi tartışmak istiyoruz” dedi.

Yalçındağ, Türk ve Avrupalı iş dünyasını daha fazla iş birliği yapmaya davet ederek, “Türkiye ve Avrupa birlikte hareket ederse, bölgesel ve küresel gelişmelere yön verebilir. Ancak Türkiye’siz bir Avrupa’nın güvenliği ve ekonomisi sürdürülebilir olamaz” dedi.