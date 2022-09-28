DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi faaliyete girdi

Merve YİĞİTCAN - İSTANBUL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 151 ülke iş konseyi ile elde ettiği ticari diplomasideki gücünü ve küresel network ağını Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarıyla buluşturmak için DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi’ni hayata geçirdi. Türkiye’yi teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefleyen konsey, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ihracatını yükseltmeyi ve Fortune 500’deki Türk şirketi sayısını teknoloji kaldıracıyla artırmayı amaçlıyor. 9 alt sektörü kapsayan komiteleriyle çalışmalarını yürütecek olan Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin tanıtım toplantısı DEİK’in İstanbul’daki merkezinde gerçekleşti. DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul’un ev sahipliğinde yapılan toplantıda konseyin hedefleri ve çalışmaları üzerine bilgilendirme yapıldı.

“Dijital ekonomiye odaklanıyoruz”

DEİK Başkanı Olpak, kurum olarak ‘dijital ekonomi’yi odaklarına aldıklarını söylerken, “Sektörün önde gelen ve potansiyeli yüksek şirketlerini konseyimize dahil ederek, dijital teknolojiler alanında öne çıkan 9 alt sektör özelinde kurduğumuz komitelerimizle birlikte çalışmalarımıza süratle başladık. DEİK olarak, dijital teknolojiler alanındaki şirketlerimize, girişimcilerimize, start-up ve scale- up’lara, yurt dışında yeni kapılar açmayı, bu topraklardan yeni dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz. DEİK’in teknoloji ve dijitalleşme alanında bir platform olmasını arzuluyoruz” dedi. DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin Türkiye’nin dijital ekonomideki marka değerini bir üst lige taşımak için çalışacağını vurgulayan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sektör yüzde 10 büyüyecek

“Türkiye’de dijital teknolojilerin güncel büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılında ise yüzde 10 büyümesi bekleniyor. Globalde ise sektörün büyüklüğü yaklaşık 4,4 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye’nin bu alanda yürüyeceği çok büyük bir fırsat yolu var. Siber güvenlikten oyuna, bulut teknolojisinden yazılıma kadar muazzam bir potansiyelimiz söz konusu. Türkiye’den şu ana kadar 6 şirketimiz unicorn olma başarısı gösterirken, bu şirketlerden ikisi 10 milyar dolarlık büyüklüğe erişerek decacorn oldu. İş Konseyimizin üyeleri içinde bu unicornlar arasında yer alan firmalarımız da bizimle birlikteler. Önümüzdeki dönemde DEİK olarak, yurt dışı girişim sermayesi fonları ile Türkiye’deki startup, scaleup ve yerli girişim sermayesi fonlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlayarak sektöre yapılan girişim sermayesini hem adet hem de hacim olarak artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin vizyonunu ortaya koyarak, global hedefler ile dijital teknolojilerde dünya ile tam uyumla teknoloji ihracatımıza eşik atlatmak istiyoruz.”

Dünya markalarının üst düzeylerinde yatırım konferansına büyük ilgi

TAİK tarafından BM Genel Kurulu’nun yapıldığı hafta New York’ta gerçekleştirilen Türkiye Yatırım Konferansı’nın çiçeği burnunda iş konseyinin de yer aldığı ilk etkinlik oldu. Yatırım konferansında dijital teknolojilerin ön planda olduğunu ve çok başarılı bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Olpak, “Fortune 500’ün ilke 10 ila ilk 60’ı arasındaki 15 firmanın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin akşam oturumunda firmalarla 2 saati bulan görüşmeler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde SpaceX, Meta, Boeing, GE, Coca- Cola gibi firmaların yöneticileri oradaydı. ABD bizim önemli ticaret partnerlerimizden. ABD’ye dış ticaretimizin 100 milyar dolara çıkma hedefini ilerleyen yıllarda gerçekleştireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

New York’tan sonra ikinci etkinlik Koreli otomotivcilerle

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, İş Konseyi’nin proaktif ve kendine has bir yürütme anlayışıyla faaliyet göstereceğine dikkat çekerek, konsey olarak hem dijital hem de ticari diplomasi yapacaklarını söyledi. Türkiye’de teknoloji sektörüne yönelik rakamlar da paylaşan Erkul, sektörün 2021’de 30 milyar dolara ulaştığını, sektördeki toplam istihdamın da 185 binin üzerinde olduğunu kaydetti. Türkiye’nin teknolojide önemli bir ekosistem olduğuna dikkat çeken Erkul, konseyin hedefleri arasında Türk teknoloji diasporasını bir araya getirmek olduğunu dile getirdi. Şu ana kadar Türkiye’nin 4 unicorn ve 2 decacorn çıkardığını hatırlatan Erkul, “Ama bu daha çok artacak. Biz Türk şirketlerinin marka ve piyasa değerini artırarak Türkiye ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye’yi teknoloji merkezi haline getirerek Fortune 500’de ilk 100’de en az 5-6 şirketimiz olacağına inanıyoruz” dedi. Konsey olarak önümüzdeki günlerde özellikte otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 20 Koreli firma ile bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.