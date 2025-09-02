  1. Dünya Gazetesi
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Heyet, Bağdat temaslarında altyapıdan enerjiye, sağlıktan dijital ekonomiye kadar birçok sektörde Irak’a yönelik yatırım planlarını değerlendirdi.

DEİK, Irak’tan Türk ürünlerine öncelik istedi
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Acarsan Holding Yö­netim Kurulu Üyesi Halit Acar, Bağdat’ta Irak Başbakanı Mu­hammed Şiya es-Sudani ile ger­çekleştirdiği görüşmede, iki ül­ke arasındaki ekonomik iş birliği­ni güçlendirecek somut adımları gündeme taşıdı. Acar başkanlı­ğındaki heyet, Bağdat temasla­rında Türk firmalarının altya­pıdan enerjiye, sağlıktan dijital ekonomiye kadar birçok sektör­de Irak’a yönelik uzun vadeli yatı­rım planlarını ortaya koydu. Acar, Türkiye’nin Irak’ta sadece müte­ahhitlik projeleriyle değil; enerji, lojistik, tarım, sağlık, bankacılık ve dijital ekonomi gibi stratejik alanlarda kalıcı yatırımlarla yer almak istediğini dile getirdi.

Ziyaret kapsamında heyet ay­rıca, Irak Ulusal Yatırım Komis­yonu Başkanı Haydar Mekkiye, İmar ve İskân Bakanı Bengin Re­kani, Irak Müteahhitler Federas­yonu Başkanı Ali Sinafi ve Irak Ticaret Bakan Yardımcısı Ghas­san Farhan ile bir araya geldi. Gö­rüşmelerde, özellikle altyapı yatı­rımları ile Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Türk firmalarının üstlenebileceği roller ve finans­man modelleri masaya yatırıldı.

“Türkiye-Irak ticaretinde engeller kalkmalı”

Türkiye–Irak ticaretinin önün­deki engellerin kaldırılması ge­rektiğine dikkat çeken Halit Acar, bankacılık ve ödeme sistemleri­nin kolaylaştırılması, gümrük sü­reçlerinin sadeleştirilmesi, vi­ze işlemlerinin hızlandırılması, yatırım mevzuatının modernize edilmesi, Türk TIR’larına serbest dolaşım hakkı ve kamu alımların­da Türk ürünlerine öncelik tanın­ması taleplerini sıraladı.

Acar, Kalkınma Yolu Projesi ve FAV Limanı’nın yalnızca Irak için değil, bölgesel ticaret ve lo­jistik ağları açısından da strate­jik öneme sahip olduğunu belirte­rek, Türk firmalarının bu projele­re teknoloji, sermaye ve iş gücü ile aktif katkı sağlamaya hazır olduk­larını ifade etti.

Resmi temasların tamamlan­masının ardından heyet, Dün­ya Türk İş Konseyi (DTİK) çatısı altında Irak’ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gel­di. Görüşmelerde, yatırım finans­manı, yerel iş birliği fırsatları ve lojistik darboğazların aşılması gibi kritik konular ele alındı.

Ziyaretin sonunda açıklama­larda bulunan DEİK Türkiye-I­rak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye ile Irak arasında­ki güçlü ekonomik ortaklığın sa­dece ticaret hacmini artırmakla kalmayacağını; enerji güvenli­ği, tarımsal üretim kapasitesi ve bölgesel istikrarın güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP