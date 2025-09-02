DEİK, Irak’tan Türk ürünlerine öncelik istedi
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek somut adımları gündeme taşıdı. Acar başkanlığındaki heyet, Bağdat temaslarında Türk firmalarının altyapıdan enerjiye, sağlıktan dijital ekonomiye kadar birçok sektörde Irak’a yönelik uzun vadeli yatırım planlarını ortaya koydu. Acar, Türkiye’nin Irak’ta sadece müteahhitlik projeleriyle değil; enerji, lojistik, tarım, sağlık, bankacılık ve dijital ekonomi gibi stratejik alanlarda kalıcı yatırımlarla yer almak istediğini dile getirdi.
Ziyaret kapsamında heyet ayrıca, Irak Ulusal Yatırım Komisyonu Başkanı Haydar Mekkiye, İmar ve İskân Bakanı Bengin Rekani, Irak Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ali Sinafi ve Irak Ticaret Bakan Yardımcısı Ghassan Farhan ile bir araya geldi. Görüşmelerde, özellikle altyapı yatırımları ile Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Türk firmalarının üstlenebileceği roller ve finansman modelleri masaya yatırıldı.
“Türkiye-Irak ticaretinde engeller kalkmalı”
Türkiye–Irak ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Halit Acar, bankacılık ve ödeme sistemlerinin kolaylaştırılması, gümrük süreçlerinin sadeleştirilmesi, vize işlemlerinin hızlandırılması, yatırım mevzuatının modernize edilmesi, Türk TIR’larına serbest dolaşım hakkı ve kamu alımlarında Türk ürünlerine öncelik tanınması taleplerini sıraladı.
Acar, Kalkınma Yolu Projesi ve FAV Limanı’nın yalnızca Irak için değil, bölgesel ticaret ve lojistik ağları açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Türk firmalarının bu projelere teknoloji, sermaye ve iş gücü ile aktif katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
Resmi temasların tamamlanmasının ardından heyet, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) çatısı altında Irak’ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde, yatırım finansmanı, yerel iş birliği fırsatları ve lojistik darboğazların aşılması gibi kritik konular ele alındı.
Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye ile Irak arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın sadece ticaret hacmini artırmakla kalmayacağını; enerji güvenliği, tarımsal üretim kapasitesi ve bölgesel istikrarın güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı