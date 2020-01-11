ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

DEİK iş konseylerinde yeni başkanlar belirlendi

Bugün gerçekleştirilen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu'nda, 2 yıl boyunca hizmet edecek başkanları ve yürütme kurulları belirlendi.

DEİK iş konseylerinde yeni başkanlar belirlendi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Mustafa Kemal ÇOLAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

145 iş konseyinden “Lojistik” hariç, 144’ü için yapılan seçimler tamamlandı. Vietnam İş Konseyi seçimi ise iptal edildi.

Yeni seçilen başkanlar 2 yıl için hizmet verecekler.

Dunya.com farkı ile iş konseylerinin yeni dönem başkanlarını okurlarımız ile paylaşıyoruz.

İşte DEİK iş konseylerinin yeni başkanları:

KONSEY

İŞ KONSEYİ BAŞKANI

ABD

MEHMET ALI YALÇINDAĞ

AFGANISTAN

SÜLEYMAN CILIV

ALMANYA

STEVEN YOUNG

ANGOLA

ABDULLAH ERIŞ

ARJANTIN

NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCI

ARNAVUTLUK

A. GALIP TÖZGE

AVUSTRALYA

MUSTAFA MERTCAN

AVUSTURYA

GÜLSÜM AZERI

AZERBAYCAN

SELÇUK AKAT

BAHREYN

BILGÜN GÜRKAN

BANGLADEŞ

HÜLYA GEDIK

BELARUS

YILMAZ SOYCAN

BELÇIKA

AYSU ÖZLEM GÖKÇE

BENIN

HALIT İNCI

BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI

TEVFIK ÖZ

BOSNA HERSEK

MUZAFFER ÇILEK

BREZILYA

NIHAL KAYAR

BULGARISTAN

MUSTAFA ZEKI SARIBEKIR

BURKINA FASO

AHMET DAL

BURUNDI

SEDAT KAYMAK

CEZAYIR

FUAT TOSYALI

CIBUTI

SALIM METIN

ÇAD

CAN HAKAN KARACA

ÇEKYA

NAZMI V. AKIMAN

ÇIN

KORHAN KURDOĞLU

DANIMARKA

EMRAH İNCE

EĞITIM EKONOMISI

PROF. DR. İRFAN GÜNDÜZ

EKVADOR

REŞAT OVALI

EKVATOR GINESI

ADNAN BOSTAN

ENDONEZYA

İLHAN ERDAL

ENERJI

HALUK KALYONCU

ESTONYA

ENGIN TUMBAZ

ETIYOPYA

CÜNEYT ÇÖKE

FAS

MEHMET BÜYÜKEKŞI

FILDIŞI SAHILI

MERVE YALÇIN

FILIPINLER

İLKEM ŞAHIN

FILISTIN

CEMALETTIN KERIM

FINLANDIYA

HALIL KULLUK

FRANSA

HÜSEYIN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU

GABON

ERSEL TOPALOĞLU

GAMBIYA

ŞABAN DINÇ

GANA

TURAN KOÇYIĞIT

GINE

FATIH VOLKAN KAZOVA

GÜNEY AFRIKA

FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU

GÜNEY SUDAN

ZAFER TOPALOĞLU

GÜRCISTAN

CEMAL YANGIN

HIRVATISTAN

MUSTAFA SANI ŞENER

HINDISTAN

TEVFIK DÖNMEZ

HOLLANDA

MURAT ÖZYEĞIN

HONG KONG

TALIP MURAT KOLBAŞI

IRAK

EMIN TAHA

İNGILTERE

OSMAN OKYAY

İRAN

OSMAN AKSOY

İRLANDA

REMZI GÜR

İSPANYA

ZEYNEL ABIDIN ERDEM

İSRAIL

I.SINAN AK

İSVEÇ

HASAN ERENDEMIR

İSVIÇRE

YILMAZ YILDIZ

İTALYA

ZEYNEP BODUR OKYAY

JAPONYA

ŞERIF TOSYALI

KAMBOÇYA

VOLKAN ÖZTÜRK

KAMERUN

AYGEN YENIGÜN

KANADA

NURDAN ERBUĞ

KARADAĞ

NASER ALIM

KATAR

M. BAŞAR ARIOĞLU

KAZAKISTAN

YÜKSEL YILDIRIM

KENYA

GÖKHAN GÜL

KIRGIZISTAN

AYDIN MISTAÇOĞLU

KKTC

NAZIM HIKMET

KOLOMBIYA

KEMAL TAHIR GÜLERYÜZ

KONGO CUMHURIYETI

TAMER TAŞKIN

KONGO DEMOKRATIK CUMHURIYETI

MEHMET HILMI KAĞNICI

KORE

ALI KIBAR

KOSOVA

MERVE ÖZER YILMAZ

KUVEYT

EBRU ÖZDEMIR

KUZEY MAKEDONYA

BILAL KARA

KÜBA

MEHMET BÜLENT AYMEN

LETONYA

MUSTAFA NECATI İŞOL

LIBYA

MURTAZA KARANFIL

LITVANYA

GÖKHAN YAVUZER

LOJISTIK

- SEÇIM GERÇEKLEŞTIRILMEMIŞTIR -

LÜBNAN

ABDULKADIR AKKUŞ

LÜKSEMBURG

ATILLA DEMIR YERLIKAYA

MACARISTAN

ADNAN POLAT

MADAGASKAR

YALÇIN KIROĞLU

MALAVI

MÜJDE FERAHLI

MALEZYA

HASAN GÜMÜŞ

MALI

FATIH ALTUNBAŞ

MALTA

HALIS ALI ÇAKMAK

MAURITIUS

BERNA GÖZBAŞI

MEKSIKA

AYŞE NAZLI DERELI OBA

MISIR

MUHAMMET MESUT TOPRAK

MOĞOLISTAN

CENGIZ GÜL

MOLDOVA

SINAN BORA

MORITANYA

ZEYNEL ABIDIN KAYMAK

MOZAMBIK

SÜHEYLA ÇEBI KARAHAN

NAMIBYA

GÜNNUR DIKER

NEPAL

MEHMET MUSTAFA AKINCILAR

NIJER

MURAT EFENDI ATAER

NIJERYA

HAKAN ÖZEL

NORVEÇ

MEHMET SELAHATTIN ÜNLÜ

ORTA AMERIKA VE KARAYIPLER

OGUZ SATICI

ÖZBEKISTAN

İZZET EKMEKÇİBAŞI

PAKISTAN

AHMET CENGIZ ÖZDEMIR

PERU

İBRAHIM YILDIRIM

POLONYA

ERCAN EMRAH DUMAN

PORTEKIZ

ÖZER ÖZ

ROMANYA

ÖMER SÜSLI

RUANDA

ERHAN BARUTOĞLU

RUSYA

MITHAT YENIGÜN

SAĞLIK

DR. REŞAT BAHAT

SENEGAL

İHSAN ŞAHIN

SEYŞELLER

AV. SÜLEYMAN BOŞÇA

SIRBISTAN

BAYRAM AKGÜL

SIERRA LEONE

AYBARS ÜNAL

SINGAPUR

İBRAHIM SÜHA GÜÇSAV

SLOVAKYA

İSMET GÜRAL

SLOVENYA

FATIH CANPOLAT

SOMALI

AHMET SAMI İŞLER

SRI LANKA

BEŞIR UĞUR

SUDAN

SERDAR YILDIZGÖRER

SURIYE

SAIT KILIÇ

SUUDI ARABISTAN

FATIH GÜRSOY

ŞILI

MEHMET BAHADIR BALKIR

TACIKISTAN

CIHANGIR FIKRI SAATÇIOĞLU

TANZANYA

AYTAÇ MUHITTIN DINÇER

TAYLAND

CEMIL ÇAKAR

TAYVAN

NEJAT OĞUZ KARAYEĞEN

TOGO

BERNA AKYILDIZ

TUNUS

MUSTAFA DENIZER

TÜRKMENISTAN

HALIL AVCI

UGANDA

ERCAN ATA

UKRAYNA

RUŞEN ÇETIN

ULUSLARARASI TEKNIK MÜŞAVIRLIK

MUNIS ÖZER

UMMAN

ÜMIT KILER

ÜRDÜN

ÖMER FARUK AKBAL

VENEZUELA

AHMET ALTUĞ OĞUZ

VIETNAM

 - SEÇIM İPTAL EDILMIŞTIR -

YEMEN

MUHAMMET UĞURCAN BARMAN

YENI ZELANDA

MEHMET EMIN HITAY

YEŞIL BURUN

ESAT ONUR TUĞAY

YUNANISTAN

LEVENT SADIK AHMET

YURT DIŞI YATIRIMLAR

ABDULLAH ÇEREKÇI

ZAMBIYA

ESRA CEVAHIR

ZIMBABVE

HIFSI SOYDEMIR
iş konseyi seçim deik

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap