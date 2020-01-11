DEİK iş konseylerinde yeni başkanlar belirlendi
Bugün gerçekleştirilen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu'nda, 2 yıl boyunca hizmet edecek başkanları ve yürütme kurulları belirlendi.
Mustafa Kemal ÇOLAK
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
145 iş konseyinden “Lojistik” hariç, 144’ü için yapılan seçimler tamamlandı. Vietnam İş Konseyi seçimi ise iptal edildi.
Yeni seçilen başkanlar 2 yıl için hizmet verecekler.
Dunya.com farkı ile iş konseylerinin yeni dönem başkanlarını okurlarımız ile paylaşıyoruz.
İşte DEİK iş konseylerinin yeni başkanları:
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KONSEY
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İŞ KONSEYİ BAŞKANI
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ABD
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MEHMET ALI YALÇINDAĞ
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AFGANISTAN
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SÜLEYMAN CILIV
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ALMANYA
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STEVEN YOUNG
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ANGOLA
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ABDULLAH ERIŞ
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ARJANTIN
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NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCI
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ARNAVUTLUK
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A. GALIP TÖZGE
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AVUSTRALYA
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MUSTAFA MERTCAN
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AVUSTURYA
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GÜLSÜM AZERI
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AZERBAYCAN
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SELÇUK AKAT
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BAHREYN
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BILGÜN GÜRKAN
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BANGLADEŞ
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HÜLYA GEDIK
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BELARUS
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YILMAZ SOYCAN
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BELÇIKA
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AYSU ÖZLEM GÖKÇE
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BENIN
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HALIT İNCI
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BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI
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TEVFIK ÖZ
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BOSNA HERSEK
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MUZAFFER ÇILEK
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BREZILYA
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NIHAL KAYAR
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BULGARISTAN
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MUSTAFA ZEKI SARIBEKIR
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BURKINA FASO
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AHMET DAL
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BURUNDI
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SEDAT KAYMAK
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CEZAYIR
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FUAT TOSYALI
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CIBUTI
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SALIM METIN
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ÇAD
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CAN HAKAN KARACA
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ÇEKYA
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NAZMI V. AKIMAN
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ÇIN
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KORHAN KURDOĞLU
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DANIMARKA
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EMRAH İNCE
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EĞITIM EKONOMISI
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PROF. DR. İRFAN GÜNDÜZ
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EKVADOR
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REŞAT OVALI
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EKVATOR GINESI
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ADNAN BOSTAN
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ENDONEZYA
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İLHAN ERDAL
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ENERJI
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HALUK KALYONCU
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ESTONYA
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ENGIN TUMBAZ
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ETIYOPYA
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CÜNEYT ÇÖKE
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FAS
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MEHMET BÜYÜKEKŞI
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FILDIŞI SAHILI
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MERVE YALÇIN
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FILIPINLER
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İLKEM ŞAHIN
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FILISTIN
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CEMALETTIN KERIM
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FINLANDIYA
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HALIL KULLUK
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FRANSA
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HÜSEYIN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU
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GABON
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ERSEL TOPALOĞLU
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GAMBIYA
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ŞABAN DINÇ
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GANA
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TURAN KOÇYIĞIT
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GINE
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FATIH VOLKAN KAZOVA
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GÜNEY AFRIKA
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FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU
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GÜNEY SUDAN
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ZAFER TOPALOĞLU
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GÜRCISTAN
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CEMAL YANGIN
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HIRVATISTAN
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MUSTAFA SANI ŞENER
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HINDISTAN
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TEVFIK DÖNMEZ
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HOLLANDA
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MURAT ÖZYEĞIN
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HONG KONG
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TALIP MURAT KOLBAŞI
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IRAK
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EMIN TAHA
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İNGILTERE
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OSMAN OKYAY
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İRAN
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OSMAN AKSOY
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İRLANDA
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REMZI GÜR
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İSPANYA
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ZEYNEL ABIDIN ERDEM
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İSRAIL
|
I.SINAN AK
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İSVEÇ
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HASAN ERENDEMIR
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İSVIÇRE
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YILMAZ YILDIZ
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İTALYA
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ZEYNEP BODUR OKYAY
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JAPONYA
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ŞERIF TOSYALI
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KAMBOÇYA
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VOLKAN ÖZTÜRK
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KAMERUN
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AYGEN YENIGÜN
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KANADA
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NURDAN ERBUĞ
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KARADAĞ
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NASER ALIM
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KATAR
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M. BAŞAR ARIOĞLU
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KAZAKISTAN
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YÜKSEL YILDIRIM
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KENYA
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GÖKHAN GÜL
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KIRGIZISTAN
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AYDIN MISTAÇOĞLU
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KKTC
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NAZIM HIKMET
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KOLOMBIYA
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KEMAL TAHIR GÜLERYÜZ
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KONGO CUMHURIYETI
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TAMER TAŞKIN
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KONGO DEMOKRATIK CUMHURIYETI
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MEHMET HILMI KAĞNICI
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KORE
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ALI KIBAR
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KOSOVA
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MERVE ÖZER YILMAZ
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KUVEYT
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EBRU ÖZDEMIR
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KUZEY MAKEDONYA
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BILAL KARA
|
KÜBA
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MEHMET BÜLENT AYMEN
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LETONYA
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MUSTAFA NECATI İŞOL
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LIBYA
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MURTAZA KARANFIL
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LITVANYA
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GÖKHAN YAVUZER
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LOJISTIK
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- SEÇIM GERÇEKLEŞTIRILMEMIŞTIR -
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LÜBNAN
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ABDULKADIR AKKUŞ
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LÜKSEMBURG
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ATILLA DEMIR YERLIKAYA
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MACARISTAN
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ADNAN POLAT
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MADAGASKAR
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YALÇIN KIROĞLU
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MALAVI
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MÜJDE FERAHLI
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MALEZYA
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HASAN GÜMÜŞ
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MALI
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FATIH ALTUNBAŞ
|
MALTA
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HALIS ALI ÇAKMAK
|
MAURITIUS
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BERNA GÖZBAŞI
|
MEKSIKA
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AYŞE NAZLI DERELI OBA
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MISIR
|
MUHAMMET MESUT TOPRAK
|
MOĞOLISTAN
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CENGIZ GÜL
|
MOLDOVA
|
SINAN BORA
|
MORITANYA
|
ZEYNEL ABIDIN KAYMAK
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MOZAMBIK
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SÜHEYLA ÇEBI KARAHAN
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NAMIBYA
|
GÜNNUR DIKER
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NEPAL
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MEHMET MUSTAFA AKINCILAR
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NIJER
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MURAT EFENDI ATAER
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NIJERYA
|
HAKAN ÖZEL
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NORVEÇ
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MEHMET SELAHATTIN ÜNLÜ
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ORTA AMERIKA VE KARAYIPLER
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OGUZ SATICI
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ÖZBEKISTAN
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İZZET EKMEKÇİBAŞI
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PAKISTAN
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AHMET CENGIZ ÖZDEMIR
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PERU
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İBRAHIM YILDIRIM
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POLONYA
|
ERCAN EMRAH DUMAN
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PORTEKIZ
|
ÖZER ÖZ
|
ROMANYA
|
ÖMER SÜSLI
|
RUANDA
|
ERHAN BARUTOĞLU
|
RUSYA
|
MITHAT YENIGÜN
|
SAĞLIK
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DR. REŞAT BAHAT
|
SENEGAL
|
İHSAN ŞAHIN
|
SEYŞELLER
|
AV. SÜLEYMAN BOŞÇA
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SIRBISTAN
|
BAYRAM AKGÜL
|
SIERRA LEONE
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AYBARS ÜNAL
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SINGAPUR
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İBRAHIM SÜHA GÜÇSAV
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SLOVAKYA
|
İSMET GÜRAL
|
SLOVENYA
|
FATIH CANPOLAT
|
SOMALI
|
AHMET SAMI İŞLER
|
SRI LANKA
|
BEŞIR UĞUR
|
SUDAN
|
SERDAR YILDIZGÖRER
|
SURIYE
|
SAIT KILIÇ
|
SUUDI ARABISTAN
|
FATIH GÜRSOY
|
ŞILI
|
MEHMET BAHADIR BALKIR
|
TACIKISTAN
|
CIHANGIR FIKRI SAATÇIOĞLU
|
TANZANYA
|
AYTAÇ MUHITTIN DINÇER
|
TAYLAND
|
CEMIL ÇAKAR
|
TAYVAN
|
NEJAT OĞUZ KARAYEĞEN
|
TOGO
|
BERNA AKYILDIZ
|
TUNUS
|
MUSTAFA DENIZER
|
TÜRKMENISTAN
|
HALIL AVCI
|
UGANDA
|
ERCAN ATA
|
UKRAYNA
|
RUŞEN ÇETIN
|
ULUSLARARASI TEKNIK MÜŞAVIRLIK
|
MUNIS ÖZER
|
UMMAN
|
ÜMIT KILER
|
ÜRDÜN
|
ÖMER FARUK AKBAL
|
VENEZUELA
|
AHMET ALTUĞ OĞUZ
|
VIETNAM
|
- SEÇIM İPTAL EDILMIŞTIR -
|
YEMEN
|
MUHAMMET UĞURCAN BARMAN
|
YENI ZELANDA
|
MEHMET EMIN HITAY
|
YEŞIL BURUN
|
ESAT ONUR TUĞAY
|
YUNANISTAN
|
LEVENT SADIK AHMET
|
YURT DIŞI YATIRIMLAR
|
ABDULLAH ÇEREKÇI
|
ZAMBIYA
|
ESRA CEVAHIR
|
ZIMBABVE
|
HIFSI SOYDEMIR