DEİK, İstanbul Anadolu Yakası OSB’de İrtibat Ofisi açtı

30 Ekim 2019

Osman KILIÇ / İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası OSB DEİK İrtibat Ofisi'nin açılışında konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK’in ve iş konseylerinin yurtiçinde, ve yurtdışında ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırıp üyeleri bu bağlamda teşvik ettiğini belirterek, “Türk İş dünyasının, yurtdışına açılan iş platformuyuz. Mottomuz, ticari diplomasi. Ticari diplomasi faaliyetlerimizi yürütürken elbette yalnız değiliz. Gücümüzü, öncelikle 95 kurucu kuruluşumuzdan alıyoruz. Bu kuruluşlardan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) saygıdeğer başkanları, yönetim kurulumuzda ve başkanlık divanımızda görevlerini sürdürerek, DEİK'in en büyük destekçileri oluyor. Her alanda sıkı bir işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Aramızda OSB’den daha fazla üye görmek isteriz”

Katılımcılara, "Sizleri, daha fazla OSB üyelerini de aramızda görmek isteriz" çağrısında bulunan Olpak, irtibat bürosunun DEİK ve OSB üyeleri arasında bir köprü olmasını hedeflediklerini söyledi. Olpak, DEİK olarak ülke bazlı iş konseyleri ile çalışan bir sistematikleri bulunduğunu ifade ederek, ülke iş konseyleri altında faaliyet gösterdiklerini, her bir iş konseyinin ayrı bir dernek gibi çalıştığını ifade etti.

Çalışmalarını daha etkin hale getirmek, daha fazla iş insanına ulaşıp onlara daha fazla imkan sunmak için, üye sayılarını artırmak istediklerini belirten Olpak, Birlikte ne kadar güçlü olursak, ülkemiz dış ekonomik ilişkileri için daha çok fayda üretebiliriz. Bu sebeple, nitelikli üye sayımızı artırmak için, siz değerli iş insanlarımızı da, DEİK’i daha fazla tanımaya ve yurt dışında ülkemizi birlikte daha fazla temsil etmeye tekrar davet ediyorum" diye konuştu.

"Pazar rehberlerimizi hazırlıyoruz”

Olpak, DEİK olarak 146 iş konseyiyle, ayda ortalama 100-150 toplantı ve iş forumuyla, üçüncü ülkelerde ortak proje çalışmalarıyla ticari diplomasi yaptığını belirterek, "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) vasıtasıyla yürüttüğümüz diaspora çalışmalarımızla ve dış ekonomik ilişkilerimizi kapsayan diğer faaliyetlerimizle, bir ve beraber olarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" bilgisini verdi.

Olpak, “Ticaret Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkeler; Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika'ya daha odaklı bir şekilde yöneldik. Bu ülkelerle ilgili, hem Pazar Rehberleri hazırlıyor, hem de paydaşlarımızla, eylem planımızı kapsamlı bir biçimde çalışıyoruz. Yakın zamanda kamuoyuna sunacağız" dedi.

"DEİK’in sağlayacağı katma değer her geçen yıl artacaktır”

Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez de önemli bir misyon üstlenmiş olan DEİK’in OSB’de açtığı irtibat ofisinin kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Çökmez, "İnanıyorum ki küresel ekonomi ve ticarette 2019 yılında görülen yavaşlamaya rağmen, ülkemizin mevcut pazarlarda payının genişletilmesi ve yeni pazarlara erişim konusunda Ticaret Bakanlığımızın önderliğinde DEİK’in ülkemize sağladığı ve sağlayacağı katma değer her geçen yıl artış gösterecektir” şeklinde konuştu.