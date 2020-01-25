DEİK, Nail Olpak'la devam ediyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun yeni yönetimi belirlendi. Dunya.com farkıyla önümüzdeki dönem faaliyetlerini yönetecek 35 kişilik yeni yönetim kurulu listesini okurlarımızla paylaşıyoruz.
Mustafa Kemal ÇOLAK
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yeni dönemde de Nail Olpak'ın başkanlığında yoluna devam edecek. DEİK'de başkan yardımcıları ise şu isimlerden oluştu:
- M. Rifat Hisarcıklıoğlu
- İsmail Gülle
- Abduraahman Kaan
- Mithat Yenigün
Listeden 6 isim çıktı; 7 yeni isim girdi
DEİK'in 34 kisilik son listesi, 35 kişi olarak belirlendi. Yeni listede Murat Ülker, Mehmet Ali Aydınlar, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Ali Koç ve Rona Yırcalı'nın yer almadığı görüldü. Yeni yönetim kuruluna bu dönem giren isimler şunlardan oluştu: Cengiz Özdemir, Fatih Gürsoy, Başar Arıoğlu, Muzaffer Çilek, Gazi Yiğitbaşı, Vahap Küçük, Osman Aksoy.
İşte DEİK'in yeni dönem yönetim kurulunda yer alacak isimlerin listesi:
|
Adı
|
Soyadı
|
DEİK Unvanı
|
Nail
|
Olpak
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
M.Rifat
|
Hisarcıklıoğlu
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
İsmail
|
Gülle
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Abdurrahman
|
Kaan
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Mithat
|
Yenigün
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Ayşem
|
Sargın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çetin
|
Nuhoğlu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Baran
|
Çelik
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
İbrahim
|
Burkay
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Firuz B.
|
Bağlıkaya
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Mahsum
|
Altunkaya
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Şekib
|
Avdagiç
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ümit
|
Leblebici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yaşar
|
Doğan
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ali
|
Kibar
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Berna
|
Gözbaşı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Cengiz
|
Özdemir
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Fuat
|
Tosyalı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Mehmet Ali
|
Yalçındağ
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Murat
|
Kolbaşı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Fatih
|
Gürsoy
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Steven
|
Young
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ebru
|
Özdemir
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ümit
|
Kiler
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Zeynep
|
Bodur Okyay
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Orhan Cemal
|
Kalyoncu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ahmet
|
Çalık
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ahmet Nazif
|
Zorlu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Cüneyd
|
Zapsu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Tuncay
|
Özilhan
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Başar
|
Arıoğlu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Muzaffer
|
Çilek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Prof. Gazi
|
Yiğitbaşı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Vahap
|
Küçük
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Osman
|
Aksoy
|
Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu
|
Ad Soyad
|
Kurum
|
Unvan
|
Gürsel Baran
|
Ankara Ticaret Odası
|
YK Başkanı
|
Latif Aral Aliş
|
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçi Birliği
|
YK Başkanı
|
Mahmut Özgener
|
İzmir Ticaret Odası
|
YK Başkanı
|
Z. Altan Elmas
|
KONUTDER - Konut Geliştiricileri ve Yat. Dern.
|
YK Başkanı
|
Mehmet Koç
|
GİV- Girişimci İşadamları Vakfı
|
YK Başkanı