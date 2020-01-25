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DEİK, Nail Olpak'la devam ediyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun yeni yönetimi belirlendi. Dunya.com farkıyla önümüzdeki dönem faaliyetlerini yönetecek 35 kişilik yeni yönetim kurulu listesini okurlarımızla paylaşıyoruz.

DEİK, Nail Olpak'la devam ediyor
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Mustafa Kemal ÇOLAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yeni dönemde de Nail Olpak'ın başkanlığında yoluna devam edecek. DEİK'de başkan yardımcıları ise şu isimlerden oluştu:

- M. Rifat Hisarcıklıoğlu
- İsmail Gülle
- Abduraahman Kaan
- Mithat Yenigün

Listeden 6 isim çıktı; 7 yeni isim girdi

DEİK'in 34 kisilik son listesi, 35 kişi olarak belirlendi. Yeni listede Murat Ülker, Mehmet Ali Aydınlar, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Ali Koç ve Rona Yırcalı'nın yer almadığı görüldü. Yeni yönetim kuruluna bu dönem giren isimler şunlardan oluştu: Cengiz Özdemir, Fatih Gürsoy, Başar Arıoğlu, Muzaffer Çilek, Gazi Yiğitbaşı, Vahap Küçük, Osman Aksoy.

İşte DEİK'in yeni dönem yönetim kurulunda yer alacak isimlerin listesi:

Adı

Soyadı

DEİK Unvanı

Nail

Olpak

Yönetim Kurulu Başkanı

M.Rifat

Hisarcıklıoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İsmail

Gülle

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Abdurrahman

Kaan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mithat

Yenigün

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ayşem

Sargın

Yönetim Kurulu Üyesi

Çetin

Nuhoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Baran

Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim

Burkay

Yönetim Kurulu Üyesi

Firuz B.

Bağlıkaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahsum

Altunkaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Şekib

Avdagiç

Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit

Leblebici

Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar

Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali

Kibar

Yönetim Kurulu Üyesi

Berna

Gözbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz

Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat

Tosyalı

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali

Yalçındağ

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat

Kolbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih

Gürsoy

Yönetim Kurulu Üyesi

Steven

Young

Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru

Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit

Kiler

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep

Bodur Okyay

Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Cemal

Kalyoncu

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet

Çalık

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Nazif

Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyd

Zapsu

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay

Özilhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Başar

Arıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer

Çilek

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Gazi

Yiğitbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi

Vahap

Küçük

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman

Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi

 
DEİK Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu

Ad Soyad

Kurum

Unvan

Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası

YK Başkanı

Latif Aral Aliş

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçi Birliği

YK Başkanı

Mahmut Özgener

İzmir Ticaret Odası

YK Başkanı

Z. Altan Elmas

KONUTDER - Konut Geliştiricileri ve Yat. Dern.

YK Başkanı

Mehmet Koç

GİV- Girişimci İşadamları Vakfı

YK Başkanı

 

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