DEİK, Özbekitan'da Türk iş dünyası için fırsat istedi

Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KEK 6. Dönem Toplantısı vesilesiyle Özbekistan ziyareti kapsamında düzenlenen Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na, iki ülkeden yaklaşık 300 iş insanı katıldı.

Forum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ercan Bulut’un katılımlarıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Özbekistan arasında 2 milyar doları aşkın ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, "Ancak bu rakamı iki dost ülke için, bizim için yeterli bulmuyorum. Ve bu noktada, devlet büyüklerimizin de desteğiyle, en büyük sorumluluk bizlere, iş dünyamıza düşüyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için daha kararlı olacak, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize giden yolda birbirimizin sözlerini ikiletmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Özbekistan’da, krediye erişmekte zorluk bulunmuyor"

Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) çalışmalarının tamamlanarak en kısa sürede imzalanmasının iş dünyasının öncelikle beklediği konular arasında yer aldığını belirten Olpak, “Özbekistan’da, krediye erişmekte zorluk bulunmuyor. Kredi şartları ve faiz oranları alanında yapılacak çalışmalar, iş birliğimizi artıracaktır. Yönetim Kurulu üyesi olduğum Türk Eximbank'ın, Türkiye Özbekistan Ülke Kredisine ek olarak, yerleşik bankalar ile imzaladığı rotatif kredilerin artırılması ve çeşitlendirilmesi, iş dünyamıza kolaylık sağlayacaktır.” açıklamasını yaptı.

Olpak, Semerkant’a başkonsolosluk açılmasını çok olumlu karşıladıklarını aktararak, "Bundan sonra, bölgede yürütülecek özellikle turizm projelerinde, Türk iş dünyası temsilcilerine daha fazla fırsat verilmesini bekliyoruz. Farklı şehirlerde de iş birliklerimizin geliştirilebilmesini teminen İstanbul ve Ankara çıkışlı hava yolu seferlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması da olumlu bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.