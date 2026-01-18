DEİK Türkiye-İsviçre İş Konseyi'nde yeni dönem: Ebubekir Şahin başkan seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri’nin 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Genel kurul kapsamında yapılan seçimlerde, Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanlığı görevine Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin seçildi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine destek veren isimlere teşekkür etti ve yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

Ebubekir Şahin’in açıklaması şöyle:

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri’nin 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanlığı görevine seçilmiş olmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Bu süreçte şahsıma duyulan güven dolayısıyla; Türkiye’nin dış ticaret vizyonuna yön veren çalışmalarıyla T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a, iş dünyası ile kamu arasındaki güçlü koordinasyona liderlik eden DEİK Başkanımız Sayın Nail Olpak’a, şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye-İsviçre İş Konseyi; iki ülke arasındaki köklü ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve iş dünyaları arasında sürdürülebilir iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından stratejik bir role sahip. Bu sorumluluğu, ülkemizin küresel ekonomide daha güçlü bir konuma ulaşmasını hedefleyen Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, somut ve kalıcı projelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Bu vesileyle, DEİK bünyesinde gerçekleştirilen İş Konseyleri başkanlık seçimleri sonucunda yeni görevlerine başlayacak tüm başkan ve eş başkanları gönülden tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum"