DEİK: Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret hacmi 327 milyar dolara ulaştı

DEİK Başkanı Nail Olpak, AB ile ticaretin 327 milyar dolara ulaştığını belirterek sürecin genel olarak dengeli ilerlediğini vurguladı.

DEİK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın buluşmasında konuşan Olpak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinde önemli eşiklerden geçtiğini belirtti. Dünya genelindeki hızlı değişimlerin etkisini değerlendiren Olpak, “Gündem sadece Türkiye’de değil, küresel düzeyde de çok hızlı değişiyor. ABD’deki yönetim değişimiyle başlayan ticaret savaşlarının nereye evrileceğini hep birlikte gözlemliyoruz” dedi.

Etki analizlerinin sürekli güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, “Dün akşamki açıklamaya mı, bu sabahki çıkışa mı göre analiz yapacağız?” diyerek, küresel belirsizliklerin karar süreçlerini zorlaştırdığını ifade etti. Vize sorunu başta olmak üzere AB ile çözüm bekleyen klasik başlıkların devam ettiğini belirten Olpak, son dönemde AB’nin diplomatik tutumunun yüksek seviyeli ekonomik diyaloğu sekteye uğrattığını da hatırlattı.

Yalçındağ: Türkiye, Avrupa’nın masasında yer almalı

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise konuşmasında, Türkiye ile AB arasında 40 yılın en büyük fırsat penceresinin oluştuğunu söyledi. Yakın zamanda İtalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen iş forumunun bu anlamda önemli bir örnek olduğunu ifade eden Yalçındağ, benzer ziyaretlerin Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerle de sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Yalçındağ, “Trump döneminde Avrupa masasının dağıldığını gördük. Bugün Avrupa’nın bu masada nerede oturacağına karar vermesi gerekiyor. Biz Avrupa’ya diyoruz ki; Türkiye’yi yanına al, birlikte şekillen, birlikte güçlen” ifadelerini kullandı.