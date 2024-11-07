DEİK ve AmCham'dan Türkiye-ABD ticaretinde Trump ile yeni dönem beklentisi

Donald Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı seçilmesi, Türkiye iş dünyasında olumlu karşılandı. İş dünyasının önde gelen temsilcileri, Trump döneminde belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi adına yeni bir fırsat doğduğuna dikkat çekti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Trump’ın başkanlığına dönüşünü Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Olpak, seçimlerin iş dünyası tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir olumlu dönemin başlamasını ve daha çok çalışmayı bekliyoruz" dedi. Olpak, ikili ticaretin siyasi gelişmelerden bağımsız sürdürülebilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da Türkiye ve ABD arasındaki 200 yıllık köklü ticari ilişkilere dikkat çekerek, Trump’ın yeniden başkan olmasının iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine inandığını söyledi.

Türkiye'de 60 milyar doları aşan yatırımı bulunan ve 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan 145 Amerikan şirketini temsil eden AmCham üyelerinin, Türkiye'deki faaliyetlerini artırarak sürdüreceğini ifade eden Turnaoğlu, Trump’ın önceki başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu belirtti.