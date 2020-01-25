DEİK, yeni dönemde 4 ana hedefle ilerleyecek
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 33. Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Pekcan’ın katılımıyla gerçekleşti. DEİK Başkanı Nail Olpak, yeni dönemde 4 ana hedefle çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
Mustafa Kemal ÇOLAK
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yeni dönemde de Nail Olpak'ın başkanlığında yoluna devam ediyor. 96 kurucu kuruluş ve kurumsal üyeye sahip DEİK’in 33’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, 4 yıllık yeni dönemde görev yapacak 35 yönetim kurulu üyesi ve 5 denetim kurulu üyesi seçildi.
DEİK'te başkan yardımcıları M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İsmail Gülle, Abduraahman Kaan ve Mithat Yenigün oldu.
Listeden 6 isim çıkarken, listeye 7 yeni isim girdi. Yeni listede Murat Ülker, Mehmet Ali Aydınlar, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Ali Koç ve Rona Yırcalı'nın yer almadığı görüldü. Yeni yönetim kuruluna bu dönem giren isimler şunlardan oluştu: Cengiz Özdemir, Fatih Gürsoy, Başar Arıoğlu, Muzaffer Çilek, Gazi Yiğitbaşı, Vahap Küçük, Osman Aksoy.
DEİK 33. Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlenirken, "Ustalara Saygı Ödülleri" de sahiplerine sunuldu. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılan, DEİK'in yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçildiği Olağan Genel Kurul'un ardından düzenlenen Ustalara Saygı Ödülleri Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Törende, DEİK'in temellerini atan "ticari diplomasinin ustaları" ödüllendirildi.
"Anadolu'yu karış karış dolaşacağız"
DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıda yaptığı konuşmada, dün Elazığ merkezli meydana gelen depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Olpak, DEİK'in küresel yolculuğunda ilk imzaları atanları, DEİK'in altyapısını oluşturan, çalışmalarıyla kuruma değer katan ustaları onurlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen törenin devam edeceğini aktaran Olpak, her yıl "ticari diplomasinin ustaları"nı onurlandıracaklarını söyledi.
DEİK'in yeni çalışma dönemindeki hedeflerine değinen Olpak, şunları aktardı:
Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, 'etkin lobicilik' faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz ABD ve AB ülkeleri olacak. 'Ticari diplomasi' hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi bütün enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Liderlerimizin belirlediği ticaret hedeflerimizi yakalamak ikinci önceliğimiz olacak. Nasıl ABD ile 100 milyar dolar, yüzde 50-50 dengeli ikili ticaret hedefimiz var ve bunun iş dünyası adına gereğini yapmak bize düşüyorsa, benzer şekilde 100 milyar dolar hedefimiz Rusya ile de var."
Olpak, ABD ile hedef için sektörler bazında çalışarak hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Liderlerimizin atacakları adımları bekliyoruz. Üçüncü hedefimiz ise, ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız. Kurucu kuruluşlarımızın da desteğini alarak hedefimiz, daha fazla firmamızı yurt dışına açmak ve ticari diplomasi çalışmalarımızın içine katmak. Ayrıca, diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu da yeni dönemdeki dördüncü hedefimiz olacak." diye konuştu.
Bakan Pekcan: DEİK, iş dünyasının lokomotifi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ merkezli depremden dolayı buruk bir gün yaşandığını belirterek, "Sözlerimin hemen başında, dün gece saat 20.55'te yaşadığımız Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılmadığını aktaran Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün programlarını bu toplantıda bizimler birlikte olmak üzere yapmışlardı ancak dün akşamki depremden sonra Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi dar gününde, zor gününde milletinin yanında Elazığ’da olacak. Allah’ın izniyle Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah daha beterinden korusun." diye konuştu.
Bakan Pekcan, DEİK'in bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğine dikkati çekti.
95 kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33’ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23’ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret olduğunu ifade eden Pekcan, "DEİK’in yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Bir ticari diplomasi kuruluşu olan DEİK yönetiminde ve 146 iş konseyinin her birinde görevlerine devam edecek veya yeni görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.
'Ustalara Saygı'nın her yıl düzenlenecek olması isabetli
Bakan Pekcan ayrıca "Ustalara Saygı Ödülleri" kapsamında ödül alanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün kendilerine 'Ustalara Saygı Ödüllerini' takdim ettiğimiz Sayın Ali Coşkun, Sayın Ali Nihat Gökyiğit’e özellikle teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş olan Feyyaz Berker ve Ersin Faralyalı’yı da minnetle anıyorum. Yaptıkları önemli çalışmalar, ticaret dünyamız için her zaman yol açıcı olmuştur. Verdiğimiz ödülleri, DEİK’in, Türkiye'nin kalkınmasında ve ticari diplomasisinin gelişmesinde büyük emeği olan vizyoner iş insanlarımıza gösterdiği vefanın bir sembolü olarak görüyorum. 'Ustalara Saygı Ödül Töreni'nin her yıl düzenlenecek olmasını da isabetli buluyorum."
Ödül alan "ustalar"
Ustalara Saygı Ödülleri kapsamında, DEİK'in temel taşlarından birini atan merhum Türkiye-ABD İş Konseyi Kurucu Başkanı Mehmet Ersin Faralyalı'nın ödülünü oğlu Serdar Faralyalı'ya eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi.
İlk Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı olan merhum Feyyaz Berker'in ödülünü Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu'ya eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Nail Olpak takdim etti.
DEİK'in Şeref Üyesi ve aynı zamanda yaşayan en kıdemli üyesi Ali Nihat Gökyiğit ise ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak'tan aldı. İlk DEİK Başkanı ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'a ödülünü ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi.
DEİK'in yeni dönem yönetim kurulunda yer alan isimler:
|
Adı
|
Soyadı
|
DEİK Unvanı
|
Nail
|
Olpak
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
M.Rifat
|
Hisarcıklıoğlu
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
İsmail
|
Gülle
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Abdurrahman
|
Kaan
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Mithat
|
Yenigün
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Ayşem
|
Sargın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çetin
|
Nuhoğlu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Baran
|
Çelik
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
İbrahim
|
Burkay
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Firuz B.
|
Bağlıkaya
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Mahsum
|
Altunkaya
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Şekib
|
Avdagiç
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ümit
|
Leblebici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yaşar
|
Doğan
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ali
|
Kibar
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Berna
|
Gözbaşı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Cengiz
|
Özdemir
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Fuat
|
Tosyalı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Mehmet Ali
|
Yalçındağ
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Murat
|
Kolbaşı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Fatih
|
Gürsoy
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Steven
|
Young
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ebru
|
Özdemir
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ümit
|
Kiler
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Zeynep
|
Bodur Okyay
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Orhan Cemal
|
Kalyoncu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ahmet
|
Çalık
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ahmet Nazif
|
Zorlu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Cüneyd
|
Zapsu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Tuncay
|
Özilhan
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Başar
|
Arıoğlu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Muzaffer
|
Çilek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Prof. Gazi
|
Yiğitbaşı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Vahap
|
Küçük
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Osman
|
Aksoy
|
Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
|
Ad Soyad
|
Kurum
|
Unvan
|
Gürsel Baran
|
Ankara Ticaret Odası
|
YK Başkanı
|
Latif Aral Aliş
|
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçi Birliği
|
YK Başkanı
|
Mahmut Özgener
|
İzmir Ticaret Odası
|
YK Başkanı
|
Z. Altan Elmas
|
KONUTDER - Konut Geliştiricileri ve Yat. Dern.
|
YK Başkanı
|
Mehmet Koç
|
GİV- Girişimci İşadamları Vakfı
|
YK Başkanı
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