DEİK, yeni dönemde 4 ana hedefle ilerleyecek

25 Ocak 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yeni dönemde de Nail Olpak'ın başkanlığında yoluna devam ediyor. 96 kurucu kuruluş ve kurumsal üyeye sahip DEİK’in 33’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, 4 yıllık yeni dönemde görev yapacak 35 yönetim kurulu üyesi ve 5 denetim kurulu üyesi seçildi.

DEİK'te başkan yardımcıları M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İsmail Gülle, Abduraahman Kaan ve Mithat Yenigün oldu.

Listeden 6 isim çıkarken, listeye 7 yeni isim girdi. Yeni listede Murat Ülker, Mehmet Ali Aydınlar, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Ali Koç ve Rona Yırcalı'nın yer almadığı görüldü. Yeni yönetim kuruluna bu dönem giren isimler şunlardan oluştu: Cengiz Özdemir, Fatih Gürsoy, Başar Arıoğlu, Muzaffer Çilek, Gazi Yiğitbaşı, Vahap Küçük, Osman Aksoy.

DEİK 33. Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlenirken, "Ustalara Saygı Ödülleri" de sahiplerine sunuldu. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılan, DEİK'in yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçildiği Olağan Genel Kurul'un ardından düzenlenen Ustalara Saygı Ödülleri Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Törende, DEİK'in temellerini atan "ticari diplomasinin ustaları" ödüllendirildi.

"Anadolu'yu karış karış dolaşacağız"

DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıda yaptığı konuşmada, dün Elazığ merkezli meydana gelen depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Olpak, DEİK'in küresel yolculuğunda ilk imzaları atanları, DEİK'in altyapısını oluşturan, çalışmalarıyla kuruma değer katan ustaları onurlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen törenin devam edeceğini aktaran Olpak, her yıl "ticari diplomasinin ustaları"nı onurlandıracaklarını söyledi.

DEİK'in yeni çalışma dönemindeki hedeflerine değinen Olpak, şunları aktardı:

Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, 'etkin lobicilik' faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz ABD ve AB ülkeleri olacak. 'Ticari diplomasi' hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi bütün enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Liderlerimizin belirlediği ticaret hedeflerimizi yakalamak ikinci önceliğimiz olacak. Nasıl ABD ile 100 milyar dolar, yüzde 50-50 dengeli ikili ticaret hedefimiz var ve bunun iş dünyası adına gereğini yapmak bize düşüyorsa, benzer şekilde 100 milyar dolar hedefimiz Rusya ile de var."

Olpak, ABD ile hedef için sektörler bazında çalışarak hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Liderlerimizin atacakları adımları bekliyoruz. Üçüncü hedefimiz ise, ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız. Kurucu kuruluşlarımızın da desteğini alarak hedefimiz, daha fazla firmamızı yurt dışına açmak ve ticari diplomasi çalışmalarımızın içine katmak. Ayrıca, diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu da yeni dönemdeki dördüncü hedefimiz olacak." diye konuştu.

Bakan Pekcan: DEİK, iş dünyasının lokomotifi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ merkezli depremden dolayı buruk bir gün yaşandığını belirterek, "Sözlerimin hemen başında, dün gece saat 20.55'te yaşadığımız Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılmadığını aktaran Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün programlarını bu toplantıda bizimler birlikte olmak üzere yapmışlardı ancak dün akşamki depremden sonra Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi dar gününde, zor gününde milletinin yanında Elazığ’da olacak. Allah’ın izniyle Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah daha beterinden korusun." diye konuştu.

Bakan Pekcan, DEİK'in bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğine dikkati çekti.

95 kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33’ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23’ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret olduğunu ifade eden Pekcan, "DEİK’in yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Bir ticari diplomasi kuruluşu olan DEİK yönetiminde ve 146 iş konseyinin her birinde görevlerine devam edecek veya yeni görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

'Ustalara Saygı'nın her yıl düzenlenecek olması isabetli

Bakan Pekcan ayrıca "Ustalara Saygı Ödülleri" kapsamında ödül alanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün kendilerine 'Ustalara Saygı Ödüllerini' takdim ettiğimiz Sayın Ali Coşkun, Sayın Ali Nihat Gökyiğit’e özellikle teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş olan Feyyaz Berker ve Ersin Faralyalı’yı da minnetle anıyorum. Yaptıkları önemli çalışmalar, ticaret dünyamız için her zaman yol açıcı olmuştur. Verdiğimiz ödülleri, DEİK’in, Türkiye'nin kalkınmasında ve ticari diplomasisinin gelişmesinde büyük emeği olan vizyoner iş insanlarımıza gösterdiği vefanın bir sembolü olarak görüyorum. 'Ustalara Saygı Ödül Töreni'nin her yıl düzenlenecek olmasını da isabetli buluyorum."

Ödül alan "ustalar"

Ustalara Saygı Ödülleri kapsamında, DEİK'in temel taşlarından birini atan merhum Türkiye-ABD İş Konseyi Kurucu Başkanı Mehmet Ersin Faralyalı'nın ödülünü oğlu Serdar Faralyalı'ya eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi.

İlk Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı olan merhum Feyyaz Berker'in ödülünü Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu'ya eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Nail Olpak takdim etti.

DEİK'in Şeref Üyesi ve aynı zamanda yaşayan en kıdemli üyesi Ali Nihat Gökyiğit ise ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak'tan aldı. İlk DEİK Başkanı ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'a ödülünü ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi.

DEİK'in yeni dönem yönetim kurulunda yer alan isimler:

Adı Soyadı DEİK Unvanı Nail Olpak Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Gülle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kaan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşem Sargın Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Nuhoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay Yönetim Kurulu Üyesi Firuz B. Bağlıkaya Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya Yönetim Kurulu Üyesi Şekib Avdagiç Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Leblebici Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Doğan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar Yönetim Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gürsoy Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bodur Okyay Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Cemal Kalyoncu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çalık Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyd Zapsu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Çilek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Gazi Yiğitbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Küçük Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi



DEİK Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Ad Soyad Kurum Unvan Gürsel Baran Ankara Ticaret Odası YK Başkanı Latif Aral Aliş Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçi Birliği YK Başkanı Mahmut Özgener İzmir Ticaret Odası YK Başkanı Z. Altan Elmas KONUTDER - Konut Geliştiricileri ve Yat. Dern. YK Başkanı Mehmet Koç GİV- Girişimci İşadamları Vakfı YK Başkanı

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