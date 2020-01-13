DEİK’te değişim rüzgarı

13 Ocak 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu geçen Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplam 145 iş konseyinin yeni başkanları ve yürütme kurulu üyeleri seçildi. Rekor katılımla gerçekleşen genel kurulda 24 iş konseyinde birden fazla liste oylandı.

DEİK Başkanı Nail Olpak’ın açıklamalarına dayanarak, katılıma ilişkin rakamsal veriler şu şekilde oluştu. 145 iş konseyinin 121’inde oluşturulan mutabakat sonrasında tek liste ile seçimlere gidilirken, 24 iş konseyinde birden fazla liste seçim yarışına girdi. Olpak, “Konseylerimizin yüzde 16’sında yarış oldu. Üyelerimizin yüzde 80’i (2.700) yükümlülüklerini yerine getirerek seçme ve seçilme hakkı kazanırken, bunlardan yüzde 94’ü de (2.530) bugünkü seçimlerimizde oy kullandı” dedi.

DÜNYA Gazetesi olarak yaptığımız hesaplamalara göre 65 civarında ülke konseyinde başkanlık değişimi yaşandı. Bu rakam içinde kalan 10 civarında isim, ülke değişimi yaparak tekrar başkan seçildi. Okurlarımız, DEİK İş Konseyleri’nin yeni döneminde hizmet yürütecek 145 başkanının tam listesine, dunya.com’dan ulaşabilir. Biz liste üzerinde yaptığımız kısa değerlendirmede öne çıkan başlıkları paylaşmak istedik.

İki yıl boyunca Fransa ülke başkanlığı görevini yürüten TAV Holding CEO’su Sani Şener, Hırvatistan başkanlığına seçilirken, daha önce İran başkanlığını yürüten Kiler Holding Başkanı Ümit Kiler, son seçim ile Umman başkanlığına seçildi. İngiltere başkanlığını yürüten Gürmen Group Başkanı Remzi Gür de İrlanda konsey başkanlığına getirildi.

DEİK’in geçmiş dönemlerinde başkan olarak hizmet veren Rona Yırcalı, Tuncay Özilhan, Simone Kaslowski, Fatih Karamancı, Mehmet Kutman, Erdem Çenesiz, Canan Çelebioğlu, Selim Bora, Ferda Yıldız gibi isimler seçim listelerinde yer almadı.

Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Üç ay önce herhangi bir iş konseyi başkanlığına aday olmadığımı DEİK Başkanı Nail Bey ile paylaşmıştım” dedi.

Listede yer almayan bir isim de Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya idi. Şenol Şankaya, Mısır Konsey Başkanlığı’nı yürüten ve bu seçimde de göreve getirilen Mesut Toprak’ın başkan yardımcılığını, bu kez oğlu Selim Şankaya’ya bıraktı. Baba oğul DEİK’e ülke konsey başkanı olarak hizmet edecek isimler arasında Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı (DEİK Cezayir İş Konseyi Başkanı seçildi) ile Japonya Konsey Başkanlığı’na seçilen oğlu Şerif Tosyalı da yer aldı.

Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, Venezuela başkanlığının ardından yeni bir başkanlık görevine talip olmazken, kardeşi Sinan Bora, Moldova İş Konseyi Başkanlığı’na yeniden seçildi.

DEİK’te uzun süreden bu yana hizmet üreten İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, hem İtalya konsey başkanlığına hem de Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatörlüğü’ne yeniden seçildi. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay da son başkanlık yeri Kanada’dan değil de İngiltere için seçime gitti ve seçildi. Osman Okyay, "İngiltere’de grup olarak özellikle savunma sanayi ve uçak sanayi konularında işbirliğimiz var. Türkiye olarak da İngiltere’ye yönelik gündemimiz bir hayli önemli” dedi.

Tayland İş Konseyi Başkanlığı’nı yürüten Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, son seçimde adaylığını koymadı. Yerine uzun süredir ülkede petrokimya alanında faaliyet yürüten Karex Başkanı Cemil Çakar seçildi.

DEİK Bangladeş İş Konseyi Başkanlığı’na Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik seçildi. Gedik, Bangladeş’in hem nüfusu, hem de bölgesinde giderek yükselen değeri açısından Türkiye’nin gündemine daha fazla girmesi gerektiğine işaret etti. Gedik, “Bangladeş ile ticari faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Yanı sıra Gedik Holding olarak ülkede yatırım yapmak için de proje geliştiriyoruz” dedi.

Önceki dönemin Çin konsey başkanı olan, son seçimde Hong Kong başkanlığına getirilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, aynı zamanda Türkiye- Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinasyon başkanlığına da tekrar seçildi. Kolbaşı seçimlerin ardından şu değerlendirmede bulundu: “Yeni dönemde ABD ile Çin, Türkiye gündeminde çok önemli yer tutacak iki bölge. Biz bölgemiz olarak bu alanda üzerimize düşen görevimizi mesaimizi artırarak devam ettireceğiz”.

Yeni dönemde önemi artan ülke başkanlıklarından biri de Malta. DEİK Türkiye-Malta İş Konseyi

Başkanlığına yeniden seçilen Halis Ali Çakmak, Malta’nın Afrika, Güney Avrupa ve Ortadoğu’ya yönelik ortak bir merkez olduğunu dile getiriyor ve ekliyor; “Libya ülkemizin gündeminde çok fazla kalacak. Malta, Libya ile ilişkiler konusunda önemli bir ülke. Libya’nın karar vericileri ve zengin kesiminin Malta’da bir şekilde bulunduğunu dile getirmek isterim” diye konuşuyor.

4 koordinatörlükte başkanlar yenilendi

DEİK bünyesinde ülke iş konseylerinin yanı sıra 6 bölge koordinatörlüğü hizmet yürütüyor. Seçimlerin ardından 6 koordinatörlükten 4’ünde başkanlar değişti. Türk Avrupa İş Konseyleri Koordinatörü Zeynep Bodur Okyay ile Türkiye- Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatörü Murat Kolbaşı yeniden seçildi. Türkiye Afrika İş Konseyi Koordinatörlüğü’ne Berna Gözbaşı, Türkiye Avrasya İş Konseyleri Koordinatörlüğü’ne Mithat Yenigün, Türkiye Ortadoğu ve Körfez İş Konseyi Koordinatörlüğü’ne Ümit Kiler ve Türkiye Amerika İş Konseyleri Koordinatörlüğü’ne de Mehmet Ali Yalçındağ ilk kez seçildi.

İhracatını en çok artıran 7'nci ülkeyiz

DEİK Genel Kurulu’ndan sonra düzenlenen Ticari Diplomasi Ödül töreninde ‘Onur Ödülü’ takdimi yapılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye ihracatını en çok artıran 7’nci ülke” dedi. İş konseylerinin çalışmalarının ilerleyen dönemde ihracatı önemli ölçüde artıracağına yürekten inandığını söyleyen Pekcan, "2016-2017 Ekim aylarında dünyada korumacılık önlemlerine tabi küresel ticaret hacmi 79 milyar dolar iken, 2018-2019 Ekim aylarında bu tutar 10 kat artarak 747 milyar dolara yükseldi. Türkiye’ye baktığımızda 2017 yılında ihracatımızın 893 milyon doları ticari korumacılık önlemlerine tabiyken, 2018 yılında 7,7 milyar dolar 2019 yılında ise 10,8 milyar dolara ulaştı" dedi.

Rekabet kaliteyi de beraberinde getirir

DEİK Başkanı Nail Olpak, seçimlerin ardından Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde gündemi değerlendiren bir konuşma yaptı. Üyelerin yüzde 94’ünün seçimlere katılıp oy kullandığını aktaran Olpak, “Değerlerimiz çerçevesinde hareket etmek kaydıyla, yarış bizim için elbette sorun değildir. Yarış, o ülkede veya o ülkeyle iş yapanlar arasında geçtiği sürece güzel bir şeydir. Çünkü rekabet kaliteyi de beraberinde getirir. Bu güzel ülkeyi seven insanlardan kurulu bu ailede, ülkeler arası iş birliğini kimler daha iyi geliştirebiliyorsa, onlar bizim öncelikli tercihlerimizdir. Bunun dışında ne başka bir ölçü ne başka bir kimlik ne de başka bir gruplaşma hedefimiz değildir” diye konuştu. DEİK’te firma bazında üye sayısı, bin 300’ olurken, konseylerdeki üye sayısı 3 bin 370’e ulaşıyor. DEİK Başkanı Nail Olpak, “Hedefimiz, önce 3 bin, sonra da 5 bin firma bazlı üyelik" dedi. Aidatlarda, ilk defa üye olacak firmalar için ilk yılda yüzde 60’lık çok önemli bir indirim yaptıklarını hatırlatan Olpak “İş Konseyi aidatlarımızda da yüzde 20 indirim gerçekleştirdik. Tüm üye firmalara etkinliklerimizde yüzde 20 ndirim yapmaya karar verdik" diye konuştu.