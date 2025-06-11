DEİK’ten Almanya’da lojistik çıkarması: Milli pavilyonda 20 Türk firması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Lojistik İş Konseyi, Almanya’nın Münih kentinde 2-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Transport Logistic 2025 fuarında, 20 Türk firmasıyla birlikte milli pavilyon kurarak yer aldı. Türkiye pavilyonu, tasarımı ve temsil gücüyle dikkat çekerken, fuarda Türkiye’nin lojistik potansiyeli uluslararası arenada başarıyla tanıtıldı.

DEİK’ten yapılan açıklamaya göre, lojistik, mobilite, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Transport Logistic’te Türkiye, Almanya hariç en fazla firma ile temsil edilen ilk 5 ülke arasında yer aldı.

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, DEİK Türkiye Lojistik İş Konseyi Başkanı Barış Dillioğlu, THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk, DEİK Başkan Yardımcısı Alp Çapa ve çok sayıda uluslararası sektör temsilcisinin katıldığı resepsiyonda, Türkiye’nin güçlü lojistik vizyonu vurgulandı.

Başkonosolos Erdoğan, “2024 yılında ihracatımız 262 milyar dolara ulaşırken, bunun yüzde 40’ı AB ülkeleriyle gerçekleşti. Almanya, 55 milyar Euroluk hacimle en büyük ticaret ortağımız. 3,5 milyonluk Türk toplumu ve 8 bini aşkın Alman firmasının Türkiye’deki yatırımları, bu ilişkinin derinliğini gösteriyor.” dedi.

Türkiye'nin lojistikte bölgesel merkez olma hedefini vurgulayan Erdoğan, Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi projelerle bu hedefe doğru kararlı adımlar atıldığını belirtti.

DEİK Türkiye Lojistik İş Konseyi Başkanı Barış Dillioğlu ise fuara üçüncü kez katıldıklarını hatırlatarak, “Bu pavilyon yalnızca lojistik kabiliyetimizi değil, Türkiye’nin uluslararası işbirliğine verdiği önemi de yansıtıyor. Firmalarımız çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirerek önemli bağlantılar kurdu. 2027’de daha büyük bir alanda, daha fazla firmayla yer almak hedefindeyiz.” ifadelerini kullandı.

THY Kargo Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, Türkiye’nin coğrafi avantajları kadar güçlü lojistik altyapısıyla da öne çıktığını belirterek, fuarda yapılan temasların kalıcı işbirliklerine dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Başkan Yardımcısı ve DEİK Başkan Yardımcısı Alp Çapa ise, entegre lojistik hizmetleriyle Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sunduklarını ve DEİK’in uluslararası tanıtım gücünden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinlik, Turkish Cargo ve Marport’un sponsorluğunda gerçekleşti. Fuar süresince Türk firmaları Avrupa lojistik pazarında etkinliklerini artırmak amacıyla önemli temaslarda bulundu.