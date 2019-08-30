DEİK'ten yeni üyeler için önemli 'destek'

30 Ağustos 2019

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın gerçekleştirdiği İhracat Ana Planı Lansman Toplantısı’ndan sonra uzun süredir üzerinde çalıştıkları İhracat Ana Planına Destek Paketi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Olpak, İhracat Ana Planına Destek Paketi ile daha fazla firmayı yurt dışı pazarlarla buluşturacaklarına, daha fazla firmaya yurtdışında rehberlik edeceklerini söyledi.

Destek paketi kapsamında DEİK’e yeni üye olacak firmaların ilk yıl aidatlarında indirim yaptıklarını ifade eden Nail Olpak, şirketlerin DEİK’in kapısından girmelerini daha kolay hale getireceklerini belirtti.

Yeni üyeler aidatın sadece yüzde 40’ını ödeyecek

Olpak, 146 tane tüm dünyaya yayılmış ağ içerisinde iş konseylerinin olduğunu değinerek, “Bir yıllık aidatta bunu yaparsak yeni üye firmalar bu ailenin içerisine kapıdan daha kolay girecekler. Bir yıl içerisinde de zaten gerekli ağa ulaşacakları için aidat onlar açısından çok önemsiz bir sorun haline gelecek. İhracat Ana Planına Destek Paketi kapsamında, DEİK aidatında ilk yıl için yüzde 60’lık bir indirim yaptık. Toplam aidatın yüzde 40’ını ödeyerek bize üye olabilecekler. İş konseylerinin kendi faaliyetleri için topladığı farklı aidat meblağı var. Oradaki aidat miktarında ise yüzde 20’lik bir indirim sağladık” ifadelerini kullandı.

Üye sayısını 5 katına çıkaracağız

Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde iş yapmak isteyen Türk şirketlerinin DEİK'in ticari diplomasi tecrübesinden faydalanması için önce kapıdan içeri girmeleri gerektiğini aktaran Nail Olpak, üye olacak yeni firmaların 146 iş konseyi ile Güney Afrika’dan Ukrayna’ya, ABD’den Japonya’ya, İngiltere’ye kadar giden ağın içerisinde yer alacaklarını belirtti.

Olpak, firmaların bu eko atmosferde bulunmalarının önemli olduğuna değinerek, “İş insanına bunu sağladıktan sonra o hangi işi nerede yapacağını net şekilde bilecektir. İşte onu yapabilmek içinde biraz açık olan kapımızı daha kolay girilebilir, sonuna kadar açılabilir hale getirdik” diye konuştu.

Orta vadede üye sayılarını 3 katına, sonrasında da 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Olpak, “Toplamda ülkemizin dış ticaretinin artırılmasına katkı sağlamak için böyle bir hedefteyiz. 34 yıllık alt yapımızın getirdiği bir tecrübe ve katkı var. Bunu gerçekleştirdiğimizde biz dış ticaretimize orta ve uzun vade yüzde 20 ila 30’luk bir artışa katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA