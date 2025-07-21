DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Yalçındağ: İş dünyası mağdur, çözüm şart

DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye yönelik vize süreçlerine ilişkin 15 Temmuz 2025’te ilan ettiği uygulama kararını değerlendirdi.

Vize sorununun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yapısal bir sorun haline geldiğini vurgulayan Yalçındağ, “Ortada duran bu engelin ilişkilerimizin niteliğiyle bağdaşmadığı artık daha net anlaşılıyor” dedi.

Yalçındağ, özellikle Türk iş dünyasının karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekerek, “Fuarlara, önemli iş toplantılarına katılım; yurt dışında yatırımı olan iş insanlarının operasyonlarına destek verecek teknik personelin bile girişine engel olan bu süreçler, yatırımların aksamasına neden oluyor” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun, önceki vizelerini uygun biçimde kullanan Türk vatandaşlarına kademeli olarak çoklu girişli ve uzun süreli vize verilmesini öngören kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Yalçındağ, “Bu adımlar, kamu ve özel sektör temsilcilerinin ortak çabalarının karşılık bulmaya başladığını gösteriyor. Ancak mevcut ticaret hacmi ve potansiyel göz önüne alındığında bu yeterli değil” ifadelerini kullandı.

Yeni sistem önerisi: Akreditasyon mekanizması

Vize sorununun tamamen çözülmesi ve nihai olarak vize serbestisinin sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçındağ, AB ülkelerinde yatırımı bulunan firmalara yönelik akredite bir sistem kurulmasını önererek, “Firmalarımızın güvenilirliklerini belgeleyen verilerin derlenerek diplomatik misyonlara sunulmasını sağlayacak bir sistem hem bürokratik süreci sadeleştirir hem de ciddi zaman tasarrufu sağlar. Böyle bir yapının hayata geçirilmesinde DEİK olarak sorumluluk üstlenmeye hazırız” dedi.

Brüksel’de zirve hazırlığı

Yalçındağ, 17 Kasım 2025’te Brüksel’de düzenlenecek Türkiye-AB İş Zirvesi’nde, iki taraf arasındaki ekonomik entegrasyonu daha ileri taşıyacak adımların ele alınacağını belirtti. Zirvenin, Avrupa iş dünyası ve politika yapıcılarıyla doğrudan temas kurarak vize sorununun ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini vurgulayacak bir platform işlevi göreceğini ifade etti.