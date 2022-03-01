Deloitte: Perakende müşterisi sürdürülebilirlik bekliyor

Deloitte 'Perakendenin Küresel Güçleri 2022' raporunu yayınladı. Rapora göre en büyük 250 küresel perakende şirketi, 2020 mali yılında 5,11 trilyon dolar gelir elde ederken, en büyük 10 perakende şirketinin ilk 250 listesinin toplam geliri içindeki payı yüzde 34,6'ya ulaştı. Bu oran bir önceki yıl yüzde 32,7 seviyesindeydi.

Rapora göre pandemi sürecinin de etkisiyle tüketicilerin perakende şirketlerine yönelik sürdürülebilirlik beklentisi de artış gösterdi. Deloitte Türkiye Perakende Lideri Tolga Sirkecioğlu, pandeminin tüketici davranışlarını ve alışveriş alışkanlıklarını geri dönülmez şekilde değiştirdiğini vurguladı.

Sirkecioğlu, "Bu değişim geleceğin alışveriş modellerini de şekillendirecek. Tüketicilerin yanı sıra hissedarlardan ve yatırımcılardan da şirketlere sürdürülebilirlik yönünde dönüşüm talebi var. Bu nedenle perakende şirketlerinin, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek isteyen tüketicilerin değişen ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda stratejilerini geliştirmeleri son derece kritik" diye konuştu.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

Araştırmanın gerçekleştirildiği 2021'in Ekim ayında tüketicilerin yüzde 55'i, son dört haftada sürdürülebilir bir ürün ya da hizmet satın aldığını belirtti.

Yüzde 32'si ürün ya da hizmetin alternatifinden daha pahalısını satın aldığını söyledi.

Yüzde 19'u, ürün ya da hizmetin temini için normalden daha uzun zaman bekledi.

Yüzde 16'sı kullanılmış ya da ileri dönüşümlü bir ürün satın aldı.

Yüzde 16'sı düşük kalitede bir ürün ya da hizmeti kabul etti.

Yüzde 13'ü atıklarını ortadan kaldırmak için özel bir işleme katıldı.

Tüketicilerin en fazla alışveriş yaptığı sürdürülebilir ürün kategorisi gıda ve içeceklerden oluşuyor. Araştırmaya göre sürdürülebilir alışverişlerin yüzde 42'si bu kategoride, ikinci sırada ise yüzde 25 ile ev eşyaları geliyor.

'Sorumlu tüketici'nin doğuşu

Deloitte'un araştırmasına göre şirketlerin çevresel ve sosyal sorunlarla daha fazla ilgili olmasının arkasında 'sorumlu tüketici' kavramının ortaya çıkması etkili oldu. Araştırmaya göre özellikle Milenyum ve Z kuşaklarına mensup tüketiciler sürdürülebilirliğe daha fazla ilgi gösteriyor, etkileşime geçtikleri şirketlerin de bu yönde hareket etmelerini bekliyor.

E-ticaretin etkisi

Pandemi 2020'de en büyük 250 küresel perakende şirketinin, 2019'a göre daha hızlı büyüme göstermelerine neden oldu.

Uzmanlar, online alışverişe kayan tüketicilerde güçlü bir büyüme olduğunu vurguluyor.

Pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçiren tüketiciler, dışarda tüketmek yerine gıda ve içecek alışverişlerini artırdı.

Aynı şekilde evde geçirilen zamanın artması mobilya ve dekorasyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren perakende şirketlerine yaradı.

Türkiye'den BİM ve A101 listede

En büyük 250 küresel perakende şirketinin arasında bu yıl da Türkiye'den iki şirket yer aldı. Listede 15 sıra yükselerek 137'nci sırada yer alan BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş., gelirini yüzde yüzde 4,7 artırarak 7 milyar 891 milyon dolara yükseltti.

Listedeki diğer Türk şirketi olan A101 ise 4 milyar 536 milyon dolarlık geliriyle 13 sıra yükselerek 231'inci sırada yer aldı.

Her iki şirket de 2015-2020 finansal yıllarında en yüksek bileşik büyüme oranına sahip şirketler listesinde ilk 50 içerisinde yer aldı.

Hızlı tüketim ürünleri ilk sırada

İlk 250 içerisinde bu yıl da en fazla hızlı tüketim ürünleri (FMCG) alanında faaliyet gösteren şirketler (yüzde 66,4) yer aldı.

Listeye giren şirketlerin minimum gelir seviyesi 4,1 milyar dolar oldu, ortalama büyüklükleri ise 20,4 milyar dolara yükseldi.

Avrupa 90 şirketle listede en fazla şirket bulunduran bölge olurken, gelir olarak bakıldığında Kuzey Amerika yüzde 48,4 ile en yüksek paya sahip bölge oldu.

En Büyük 10 Perakende Şirketi listesine bu yıl ilk kez Çinli bir firma girdi.