DEM Parti'den asgari ücrete ara zam çağrısı: 21 bin 500 lira olmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücret ve emekli maaşlarına da değindi.

Temelli, temmuzda asgari ücret ve emekli maaşlarının ne olacağı konusunun tartışmaya açıldığını belirterek, Meclis'in gündeminde bu konunun olmadığını dile getirdi.

DEM Partili yönetici, "Bu konuda herhangi bir adım atılmadı. Bırakın adım atmayı, tam tersine asgari ücrette hiçbir iyileşmenin olmayacağı yönünde açıklamalar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaç emekli 10 bin lira maaş alıyor?

4 milyon emeklinin enflasyon oranında zam alsa bile kök maaşları nedeniyle 10 bin lira maaş almaya devam edeceğini kaydeden Temelli, "Sadece bu 4 milyondan bahsetmiyoruz. 16 milyon emeklinin 9 milyonu açlık sınırının altında maaş alıyor." dedi.

Asgari ücrete temmuzda zam istedi

Asgari ücretin 17 bin lira olduğunu anımsatan Temelli, şunları söyledi: "Asgari ücrete de zam yok. 1 Ocak'taki satın alma gücünü korumak adına sadece ve sadece TÜİK'in açıkladığı rakamlarda zam yapılsa bile asgari ücret 21 bin 250 lira olmalı. Bunu bile yapmıyor. İşte refahtan pay vermemenin bir başka veçhesi de bu. Yoksulluk sınırı 64 bin liraysa asgari ücret 32 bin lira olmalı. En düşük emekli aylığı da 32 bin lira olmalı."

Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?

CHP başta olmak üzere muhalefet partileri temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 20'yi geçerken, haziran rakamlarıyla bu oran daha da yükselecek. Buna karşın hükümet cephesinden 'asgari ara zam' çağrılarına olumsuz yanıt geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 25 Haziran'daki açıklamasında "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise dün asgari ücrete bu yıl ara zam olmayacağını kaydetti.