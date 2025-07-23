Demir-çelik ihracatı ilk yarıda 14,8 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörü, 2025'in ilk altı ayında ihracattaki büyümesini sürdürdü. Sektör, yılın ilk yarısında toplam 14,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (ADMİB) ihracatı ise 1,4 milyar dolara ulaştı.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Zorlu küresel koşullara rağmen üretim ve ihracattaki istikrarın sürdüğünü belirten ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, "İkinci yarıda yüksek katma değerli ürünler ihraç etmek ve daha fazla pazarda başarılı olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Haziran ayında demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 969 milyon dolara yükselirken, çelik sektörü ise yüzde 10,3 artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı.

2025'in ilk yarısında demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 6,5 artarak 6,5 milyar dolara, çelik ihracatı ise yüzde 4,6 artışla 8,3 milyar dolara çıktı.

ADMİB özelinde ise haziran ayında demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 14,8 artışla 56 milyon dolar olarak kaydedilirken, çelik ihracatı yüzde 32 düşüşle 155 milyon dolara geriledi. Yılın ilk altı ayında ADMİB'in demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 7,5 artışla 387 milyon dolara, çelik ihracatı ise yüzde 1 artışla 1 milyar dolara ulaştı.

İhracatta en güçlü artış Fas'a

Haziran ayında Türkiye'nin demir-çelik ihracatında en fazla satış yapılan ülke Romanya oldu. Romanya'yı İtalya, Almanya, Irak ve Bulgaristan takip etti. İlk 10 ülke arasında Fas'a yapılan ihracat yüzde 148, Belçika'ya yüzde 48 ve Romanya'ya yüzde 39 artış gösterdi.

ADMİB'in haziran ayı ihracatında da Romanya ilk sırada yer aldı. Mısır, Almanya, Irak ve İtalya bu ülkeyi izledi. ADMİB'in ilk 10 pazarı arasında ise Fas'a yüzde 153, Libya'ya yüzde 53 ve Almanya'ya yüzde 45'lik artışlar öne çıktı.