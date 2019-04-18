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Demir-çelik ithalatına gümrük düzenlemesi

Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden demir-çelik alımına yüzde 30 gümrük vergisi getirildi.

Demir-çelik ithalatına gümrük düzenlemesi
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Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden yapılacak demir-çelik ürünleri ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlgili ithalat rejimi kararına eklenen dip notta, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanmak üzere, "Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi yüzde 30 olarak uygulanır" ibaresi yer aldı.

Demir-çelik ürünleri ithalatına, halihazırda, yüzde 1.8 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanıyor.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

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